Las religiones llevan la defensa de la vida hasta el Congreso: "El debate del aborto no puede ser unilateral"

Tercera y última entrega de la declarción interreligiosa en defensa de la vida. Si este 15 de febrero era Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española quien acudía junto con los líderes de otras confesiones al Consejo General del Poder Judicial, esta mañana otros dos líderes acudían al ministerio de Presidencia como representación del poder ejecutivo, y hace tan solo unos instantes concluían en el Congreso de los Diputados para dar a conocer esta opinión conjunta al poder legislativo.

Un día que coincide con la votación de la reforma de la ley del aborto Ley que previsiblemente será aprobada. "El valor que tiene esta declaración interreligiosa es mostrar que estamos unidos, sobre todo en la defensa de los derechos fundamentales y como en este caso, la defensa de la vida. También nos hemos pronunciado en otros momentos contra la guerra, a favor de la defensa de los derechos de los migrantes, de los refugiados, de las personas víctimas de trata, de los niños desatendidos, desprotegidos y lo que creemos y decimos con esta declaración y rogamos a la sociedad civil en su conjunto, también a las autoridades y a nuestros gobernantes, a los legisladores, que por favor, no se olviden que la protección de la vida en todas sus instancias de la dignidad humana es un deber innegociable", ha expresado Jorge Fernández, portavoz de las entidades religiosas evangélicas.

Por su parte, monseñor Besarion, arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa, ha expresado que "estamos aquí para defender el pensamiento más fundamental que es el derecho a la vida. El no nacido tiene el derecho absoluto de la vida".

Trabajar en la defensa de la vida

Por último, Rafael Vázquez, director de la subcomisión episcopal de Relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso ha destacado que "nuestra idea es sin interferir en la legislación, queremos que se nos escuche y que se escuche la voz no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las confesiones y también de aquellos que han querido sumarse, en este caso musulmanes y tantas otras personas que seguro que están de acuerdo también con esto".

En este debate que se debe ampliar, "no debe ser solo un debate unilateral, sino contar también con la comunidad científica y por supuesto, también con todas las personas de fe a las que representamos". Por eso "queremos que esta visión de la vida, que es un valor sagrado desde su concepción, desde el momento de la fecundación hasta su fin natural, sea considerado y que se trabaje por la defensa de la vida y su dignidad en todo momento, no solo del no nacido, que también o del del embrión de la persona enferma, pero también de migrantes y de toda vida humana que puede estar en situación de vulnerabilidad".