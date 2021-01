Las diócesis españolas muestran su pésame por la muerte de Mons. Juan del Río: "Un vuelco en el corazón"

El Arzobispo Don Juan del Río Martín ha fallecido este jueves en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” tras no poder superar las consecuencias de la covid-19. Tras recibir la noticia todas las diócesis españolas han mostrado su pésame en sus cuentas de Twitter por la muerte de Mons. Juan del Río.

El arzobispado castrense ha sido el primero en dar la triste noticia: "Lamentamos comunicar el Fallecimiento de Nuestro Arzobispo Castrense D. Juan del Río Martín".

A partir de ese momento se han sucedido los mensajes de pésame de todas las diócesis españolas. La Archidiócesis de Toledo y la de Valencia rogaban a Dios "por el alma del arzobispo castrense" y pedían una oración por su alma.

Rogamos a Dios por el alma del arzobispo castrense D. Juan del Río Martín, fallecido esta mañana en Madrid a causa de la #COVIDー19@arzocastrense.

Descanse en paz https://t.co/iwpctoAvjS — Archidiócesis de Toledo (@planpastoral) January 28, 2021

Desde la Archidiócesis de Valencia lamentamos el fallecimiento de Monseñor Juan Del Río, Arzobispo de @arzocastrense. Rogamos una oración por su alma. pic.twitter.com/PXtKV8zy7T — Diócesis de Valencia (@archivalencia) January 28, 2021

Asimismo, la diócesis de Huelvarecordaba el pueblo de nacimiento del arzobispo castrense, Ayamonte, y ha pedido "rogar a Dios" por el alma del arzobispo castrense. También desde la diócesis de Mondoñedo-Ferrolhan querido enviar "todo nuestro cariño y oraciones".

Rogamos a Dios por el alma del arzobispo castrense, D. Juan del Río Martín, ayamontino de nacimiento, que ha fallecido esta mañana en Madrid a causa de la #COVIDー19@arzocastrense. https://t.co/0DBt29tMcxpic.twitter.com/VQFFY1aLqV — Diócesis de Huelva (@DiocesisHuelva) January 28, 2021

����◾ Desde @mondonedoferrol lamentamos profundamente el fallecimiento de monseñor Juan del Río Martín, arzobispo castrense de España. Todo nuestro cariño y oraciones. Descansa en paz @arzocastrense



�� Visita a la Domus Ecclesiae de #Ferrol en 2018 pic.twitter.com/6Pr2IhpX8A — Diócesis de Mondoñedo-Ferrol (@mondonedoferrol) January 28, 2021

El obispo de Cartagena, Mons. D. José Manuel Lorca, ha querido enviar un mensaje muy emotivo en su cuenta personal de Twitter. "Un vuelco me ha dado el corazón por la noticia de la muerte de Mons. Juan Del Río. La muerte se presenta sin llamar rompiendo la paz del alma. Esta mañana le he gritado al Señor, por él y por todas las víctimas de esta pandemia, porque ya no me quedan lágrimas".

Un vuelco me ha dado el corazón por la noticia de la muerte de Mons. Juan Del Río. La muerte se presenta sin llamar rompiendo la paz del alma. Esta mañana le he gritado al Señor, por él y por todas las víctimas de esta pandemia, porque ya no me quedan lágrimas. @prensaCEEpic.twitter.com/1FSf6MKjUk — Obispo de Cartagena (@ObispoCartagena) January 28, 2021

Desde la diócesis de Salamanca se han unido a la oración por el "eterno descanso" de Mons. Juan del Río. En la diócesis de Ávila se unen "al dolor de la Iglesia española por el fallecimiento del arzobispo castrense". Piden "al Señor por su descanso eterno, agradecidos por su ministerio".

�� Desde la @diocesissalaman lamentamos profundamente el fallecimiento de Mons. Juan del Río, arzobispo del @arzocastrense, y nos unimos a la oración por su eterno descanso. DEP. #Actualidad#DEPpic.twitter.com/yCOGkVox7x — Diócesis de Salamanca (@diocesissalaman) January 28, 2021

Desde #Ávila nos unimos al dolor de la Iglesia española por el fallecimiento del arzobispo castrense, D. Juan del Río, a causa de la COVID19.

Pedimos al Señor por su descanso eterno, agradecidos por su ministerio.

Descanse en paz ����https://t.co/824EuHHytg — Diócesis de Ávila (@diocesisdeavila) January 28, 2021

La diócesis de Coria-Cáceres y la Archidiócesis de Granada se han unido al dolor por la muerte de Mons. Juan del Río. "Nos unimos a las oraciones por su descanso eterno y damos gracias a Dios por su vida y ministerio".

Mons Juan del Río, Arzobispo Castrense y presidente de Comisión Episcopal para Comunicaciones Sociales, ha fallecido esta mañana en el Hospital Gómez Ulla por #COVID19 Rezamos por él y su familia�� https://t.co/LQIbMvYndG@arzocastrensehttps://t.co/qdUrQYjvNj — Diócesis Coria-CC (@CoriaCCDiocesis) January 28, 2021

Nos unimos a las oraciones por su descanso eterno y damos gracias a Dios por su vida y ministerio. Descanse en paz. https://t.co/aWkU76EnZo — Diócesis de Granada (@Archigranada) January 28, 2021

Asimismo, la Archidiócesis de Madrid lamenta "el fallecimiento del arzobispo castrense". El arzobispo Osoro se encuentra "consternado por el fallecimiento de mi amigo Juan del Río, arzobispo castrense. Era un apasionado por el anuncio del Evangelio, con una sensibilidad especial para captar el momento que vivimos y un gran amor a España. Rezamos por su descanso eterno".

La diócesis de Ciudad Real ha compartido en sus redes sociales una foto muy significativa donde se puede ver el arzobispo castrense junto con el obispo Antonio Algora, que falleció por coronavirus el pasado mes de octubre.

Lamentamos el fallecimiento del arzobispo castrense, monseñor Juan del Río. Rezamos por @arzocastrense. D. E. P. https://t.co/qg2zCs6Miw — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) January 28, 2021

Estoy consternado por el fallecimiento de mi amigo Juan del Río, arzobispo castrense. Era un apasionado por el anuncio del Evangelio, con una sensibilidad especial para captar el momento que vivimos y un gran amor a España. Rezamos por su descanso eterno. — Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) January 28, 2021

DEP Mons. Juan del Río, arzobispo del @arzocastrense | En la foto, junto al anterior obispo de @diocesiscr Antonio Algora, que también falleció por COVID el pasado octubre | https://t.co/hW4KH7UJJYpic.twitter.com/8kMmOnCpG3 — Diócesis Ciudad Real (@diocesiscr) January 28, 2021

El Arzobispado de Pamplona-Tudela se ha unido "a las condolencias por el fallecimiento del arzobispo castrense" y ha dado "gracias por su vida y le ha encomendado "a Dios con la esperanza en la Resurrección".

El Arzobispado de Pamplona-Tudela se une a las condolencias por el fallecimiento del @arzocastrense Mons. Juan del Río dando gracias por su vida y encomendándole a Dios con la esperanza en la Resurrección. https://t.co/09xrgSJo5h — Iglesia Navarra (@iglesianavarra) January 28, 2021

La Archidiócesis de Sevilla destaca el legado "de encuentro, diálogo y consenso" y subraya que "por encima de todo fue un hombre bueno, un hijo de la Iglesia".

Fallece Mons Juan del Río. Natural de Ayamonte (@DiocesisHuelva), sacerdote de la Iglesia en Sevilla, Obispo de @MCS_Asidonia y @arzocastrense, deja un legado de encuentro, diálogo y consenso. Por encima de todo fue un hombre bueno, un hijo de la Iglesia https://t.co/QiTmds80l4pic.twitter.com/hicLlQWMqg — Archisevilla (@Archisevilla1) January 28, 2021

La Archidiócesis de Valladolid se ha unido "al dolor de la Iglesia española por el fallecimiento por covid del arzobispo castrense". "Pedimos al Señor por su abrazo eterno" han afirmado desde el obispado.