Jóvenes de toda España rezarán el Rosario por las calles de Madrid el próximo sábado 11 de febrero

La Asociación del Rosario por la Juventud de España invita a rezar la oración mariana por las calles de Madrid el sábado 11 de febrero, a partir de las 19h. El recorrido comenzará en la basílica Pontificia de San Miguel y se prolongará hasta la plaza de España.

Una iniciativa que tuvo sus dos primeras experiencias en 2018 y 2019, fruto de la idea de un grupo de amigos que creían en el poder del Rosario, y retomándose nuevamente en 2022 tras superar el peor momento de la pandemia.

“Lo organizamos un grupo de amigos que formamos parte de un movimiento llamado 'Anuncio'. Surgió la idea de hacer una manifestación juvenil pública de la fe. Se organizó sobre la marcha. Estuvo parado cuatro años y un sacerdote amigo nuestro nos pidió retomarlo y poner en marcha este acto tan bonito que ayuda a mucha gente”, explicaba en una entrevista en 'Mater Mundi TV' Emilio Esteban-Hanza, uno de los coordinadores del Rosario por la Juventud.

El auge de trastornos mentales entre los jóvenes, especialmente a raíz de la covid-19, han sido otro de los motivos que llevaron a este asociación juvenil católica a ponerse en marcha. Y es que como apunta Emilio Esteban-Hanza, se da la paradoja de que en el mundo actual los jóvenes tienen cubierta sus necesidades, pero se han olvidado de la trascendencia de la vida.

“Tenemos nuestras necesidades materiales cubiertas, miles de opciones en cuanto a ocio, en la que aparentemente somos completamente libres. Tenemos la capacidad de decidir lo que nos apetece y lo que no queremos, y sin embargo hay un síntoma notable de esta situación y es que la principal causa de muerte violenta entre los jóvenes es el suicidio. Hay un crecimiento de ansiedades, de depresiones, de trastornos psiquiátricos que nos lleva a preguntarnos qué ocurre realmente en una juventud en la que, aparentemente teniéndolo todo y en sociedades desarrolladas, la gente no encuentra sentido a la existencia, no tiene nada en lo que creer, nada por lo que luchar, no tienen un sentido trascendente de la vida, y ahí hay una parte de la explicación de la situación actual”, expresaba en la entrevista.

Al hilo de esta idea, para el coordinador del Rosario por la Juventud cuanto más secularizada está la sociedad y menos visibilidad pública tiene la fe, “más importante es que haya símbolos de vida religiosa en el escenario público y por eso retomamos la iniciativa”, ha agregado.