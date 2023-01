Josetxo Vera: “En comunicación tenemos una gran misión: que la gente vea a la Iglesia como realmente es”

“Tenemos un deber y una oportunidad para cumplir la misión de la Iglesia. Tenemos que ser muy responsables cuando nos acercamos al mundo de la comunicación. Conocer bien el lenguaje, el modo de hacer… y, al mismo tiempo, tenemos una gran oportunidad de llegar a muchas personas que nos van a conocer nada más que por lo que pongamos en las redes sociales o hagamos difusión a través de los medios de comunicación de la diócesis o de la vida civil”, con estas palabras se ha expresado el director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, Josetxo Vera, tras impartir una formación al clero de la diócesis de Coria-Cáceres sobre Comunicación en la Iglesia y las redes sociales.

Vera destaca que en las redes sociales “todo se hace presente. Da igual que se publicase hace 15 años. Una foto, un mensaje… Eso, al mismo tiempo que es un riesgo, porque las cosas que nosotros ponemos hoy en las redes serán vistas dentro de 20 años como si las hubiéramos acabado de decir, también es una oportunidad para la misión de la Iglesia: las cosas buenas que dejemos en Internet estarán ahí durante años, incluso cuando nosotros ya no estemos ahí. Saldrá nuestro vídeo o nuestra homilía o nuestro challenge de TikTok divertido y/o amable sobre lo que es la Iglesia…”.

“Ser conscientes y responsables”

Ha puesto en valor que una charla “ya sea un sacerdote, para mucha gente es lo único que van a saber en toda su vida del Evangelio. Lo que vean en esa persona y de eso tenemos que ser conscientes y responsables. Contaba que viajo en blablacar y es una oportunidad de encontrarse con gente que no sabe nada de ti, que no sabe nada de la Iglesia y de repente ven a un sacerdote que conduce y se abren conversaciones muy interesantes. Te permite a ti como sacerdote ponerte en contacto con una realidad que no pasa por tu parroquia, que no pasa por tus ocupaciones diarias… Sin embargo, son parte de tu misión. Esa persona necesita Jesucristo y también a esa persona hay que anunciarle la Salvación. Por tanto, tenemos que tomar consciencia de que todos siempre estamos comunicando y, por tanto, tenemos que ser muy coherentes”.

“Si no confían en nosotros, nadie se acercará a la Iglesia”

“La Iglesia crece por una experiencia personal con nosotros y para que esa experiencia sea fecunda, tiene que generar confianza. Si la gente desconfía de nosotros, de nuestras personas, de nuestro trabajo, de nuestra parroquia, del grupo de jóvenes… La misión de la Iglesia queda limitada y reducida. Por tanto, tenemos que generar confianza y una forma eficaz de generar confianza es la comunicación. Contar lo que hacemos y cómo, qué hay detrás de todo genera confianza en el entorno. Ante el silencio o ante el desconocimiento de lo que es una realidad en la gente se genera sospecha y no se acerca. Con la comunicación buscamos generar confianza, siendo conscientes de que esa confianza sostiene el crecimiento de la iglesia. Si no confían en nosotros nadie se acercará a la Iglesia y su mensaje”.

Por último destaca varios retos que tiene la Iglesia española en el ámbito de la comunicación. Explica que uno de ellos es “hacer más más pequeña la brecha que existe entre lo que nosotros parecemos y los que somos. Estrechar esa brecha es un esfuerzo de comunicación. Somos el pueblo de Dios. Todavía es una misión muy grande: tenemos que hacer que mucha gente vea la Iglesia como es y no como un lugar complicado, hostil, donde hay mensajes contradictorios, un lugar donde no se es coherente o es un lugar donde se abusa de gente. La Iglesia es el pueblo de Dios con todas sus debilidades y con todas sus fortalezas y eso es lo que queremos parecer”.