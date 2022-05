Joseba Segura sobre el sostenimiento: “Tenemos que extender el espíritu de autofinanciación en las diócesis”

Este jueves hatenido lugar la sesión inaugural de las Jornadas de trabajo sobre sostenimiento de la Iglesia. La presentación ha corrido a cargo del obispo responsable del secretariado, Joseba Segura, que ha indicado que “el éxito de la convocatoria tiene que ver con el momento. Por un lado existe la conciencia de la necesidad y de la preocupación de que nosotros dependemos de una determinada fórmula de ingreso y tenemos que extender ese espíritu de autofinanciación en las diócesis. Esta convocatoria responde a una preocupación y a una necesidad”.



Además del prelado, también ha estado presente el director de dicho secretariado, José María Albalad, que ha explicado que “esto es un punto de inicio a tantos interrogantes. Espero que se puedan sentar algunas bases. Vamos a plantear el sostenimiento con una triple dimensión, la económica, la pastoral y la comunicativa. El programa se ha configurado con el objetivo de que se comparta un triple compartir. Compartir en el encuentro y compartir en experiencias, algo que pone de manifiesto que muchas diócesis ya están haciendo muchas cosas. Todo servirá de aprendizaje”.

"La sostenibilidad es la acción mas rentable que hay"

Acto seguido el sacerdote y profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Diego Zalbidea, ha ofrecido la ponencia, “Naturaleza, claves e idiosincrasia del sostenimiento de la Iglesia. La inversión más rentable: la lógica del don”, en la cual ha expuesto que “la sostenibilidad es la acción mas rentable que hay. A veces puede estar presente la sensación de que plantamos una semilla y los frutos tardan en llegar, pero aunque tarden, llegarán en abundancia”.

En referencia a lo que se quiere lograr, el sacerdote ha afirmado que "lo primero que nos gustaría es una Iglesia mantenida por sus fieles, donde cada uno se sienta parte de la misión y parte de su diócesis. En todos los ámbitos tenemos parte para crecer. Que fruto de la forma de vivir la fe, también la sostengan. Queremos que el compromiso sea personal, libre y total, que no solo apoyen económicamente, sino que participen en la misión de manera íntegra y que se sientan protagonistas de su Iglesia”.

Amar a todos por encima de todo

“Queremos que sea una entrega que les ayude a amar a todos por encima de todo. Aspiramos a que el modelo y la fuerza sea la entrega de Jesucristo y que llevemos a los fieles a que se den a los demás y a la Iglesia como Jesús”.

En referencia a las claves del sostenimiento y de cómo surgen los dones, Zalbidea ha afirmado que “la generosidad surge del agradecimiento. Tenemos que ser unos expertos en libertad. No vamos a estar imponiendo cosas, sino que vamos a tener que ofrecer un espacio de libertad. Por la responsabilidad o la presión no se va a poder hacer nada. El agradecimiento y la gratuidad son claves en lo que el Señor puede ofrecer. Ante la exigencia lo máximo que vamos a conseguir es que la gente entierre sus dones y que nos de lo que les sobre. Es muy importante que nosotros mismos no nos sintamos presionados por lo económico”.