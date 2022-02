José Gabriel Vera: “La Iglesia debe estar presente en el mundo digital”

Los delegados diocesanos de catequesis han celebrado en El Escorial (Madrid) del 15 al 17 de febrero las jornadas sobre el primer anuncio organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.

La última ponencia se ha reservado a la comunicación. «Evangelizar desde el kerygma en las redes sociales» es el tema que ha presentado el director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Gabriel Vera.

Vera ha comenzado su intervención afirmando que “estamos en una realidad y un punto de partida en el que a veces pensamos solo en la gente joven a la hora de las nuevas tecnologías. La catequesis no es para la gente joven, es para todo el mundo y todos necesitan formarse en la fe. El mundo digital no es de la gente joven, es de todo el mundo. Las redes sociales son para todo el mundo porque Internet tiene ya más de 30 años. Pensar en redes sociales como algo para los chavales es un error por nuestra parte”.

El paradigma es el cambio

En relación a las edades y el uso de las redes, José Gabriel ha explicado que “hay una generación que solo está en Facebook, los hijos de esos padres se fueron a Instagram y ahora ya hay otra generación que se esta yendo a TikTok. Estamos en una situación en la que el paradigma es el cambio. Nos vamos a encontrar que siempre tenemos que cambiar y aprender cosas nuevas. Cuando me encuentro con sacerdotes y religiosas en TikTok, me da vergüenza propia y no sé si es lo que hay que hacer. Me quedo con la idea del Papa Francisco de que hay que salir a hacer cosas. Hay muchísimas personas reales en el mundo digital. WhatsApp es la red mas social importante para evangelizar, porque llega hasta a gente de 85 años. Es una herramienta muy útil para hacer mucho bien”.

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha indicado que “las pantallas nos dan la impresión de que hay una protección, pero eso no es así, en el mundo digital la gente se relaciona y vive, pero lo que ocurre ahí afecta a la persona y según lo que haga puede tener consecuencias. El mundo de la Iglesia debe estar presente en el mundo digital. Hay que dar la noticia del anuncio. Todo lo que tiene que ver con el anuncio de la palabra tiene un cauce muy oportuno y tenemos que aprovechar ese contexto para realizar una misión real. Unas 3.000 millones de personas en el mundo tienen perfil en redes sociales y la Iglesia tiene que llegar a eso. A través del mundo digital, la gente esta haciendo su visión propia del mundo. La gente se configura el mundo a través de lo que le llega al smartphone”.

Importancia de evolucionar la forma en la que se transmite el contenido

“Los chavales van a su clase con su tablet, su iPhone, y para ir a catequesis tienen que ir con un libro gordo. Me parece vertiginoso porque la Iglesia lleva 20 siglos escribiendo libros. De repente ahora, la gente conoce más a través de imágenes y vídeos. Tenemos la misión de trasladar libros a imágenes y trasladar el contenido de la catequesis en aplicaciones. Hay que adaptarse para que se entienda todo mejor. Cuando yo predico una homilía y alguien no me entiende, el problema lo tengo yo. En la catequesis pasa lo mismo”.

El terreno de juego de las catequesis

“En el mundo digital no se sabe lo que va a salir bien y lo que va a salir mal. Es un mundo peligroso porque al principio no conoces los caminos y puedes llegar a perder dinero y tiempo. Hay gente a la que este mundo les ha trastornado tanto que hasta les ha costado la vida y por eso hay que tener cuidado. Es un territorio que esta creciendo constantemente y hay que aprender”.

Vera ha apreciado que “lo que pasa en el mundo digital ya nos pasa en el mundo presencial. La diferencia es que en el mundo digital pasan mucho mas rápido y afectan a muchas mas personas. Esa idea hay que tenerla en la cabeza cuando queramos hacer nuestro anuncio. En general somos unos insensatos utilizando las redes sociales”.

Aprovechar la oportunidad

“En el mundo digital todo pasa en el presente. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que hay. O lo utilizamos como oportunidad o nos volvemos locos. Si tú la lías en el mundo digital, tu liada seguirá ahí. Todo te lo hacen presente como si acabara de ocurrir. La catequesis que nosotros hagamos, si la hacemos bien, evangelizará para siempre. Por eso es importante saber lo que hacemos en el mundo digital y volcar todos nuestros contenidos. Es una oportunidad que tenemos”.

José Gabriel alerta de que “la verdad es esforzada. Conocer la verdad en el mundo digital supone un empeño. Necesitamos la verdad para existir y el mundo solo avanza sobre la verdad. Cuando hay un ocultamiento de la verdad, el mundo se para. Y cuando una mentira se extiende, el mundo se hace mas hostil”.

Finalmente, asegura que “el mundo digital ha roto la transmisión de la confianza. El 95% de las cosas que sabemos, las sabemos porque confiamos. La confianza del mundo digital ya no es una confianza como la de antes. El experto es sospechoso y solo creo en el que tengo al lado. Si la gente confia en el que está cerca, nuestra misión es estar cerca”.