José Danilo Moreno: “Esta visita pastoral ha sido una oportunidad para aclarar muchas dudas”

“Hacía 50 años que el obispo no acudía a nuestra comunidad, desde que se reconstruyera el templo en 1973. Con anterioridad, existía la Ermita de Benajarafe alto, e incluso las celebraciones se hacían en una casita a la orilla del mar, según las crónicas. Por ello la gente estaba expectante ante la llegada de Jesús Catalá”, con estas palabras se ha expresado José Danilo Moreno, párroco de Nuestra Señora del Rosario, en Benajarafe. La Visita Pastoral del obispo de Málaga al arciprestazgo de Axarquía Costa comenzó en las comunidades parroquiales de Benajarafe y Chilches este domingo .

"La gente de la parroquia se mostró con total naturalidad"

Tras saludar a la gente de la parroquia, rezó un tiempo ante el Santísimo y se sentó a confesar a cuantos fieles se acercaron. “Fue algo precioso, la gente de la parroquia se mostró con total naturalidad”, afirma el párroco. “Después salimos a visitar a una feligresa enferma y, al regresar al templo, celebramos la Eucaristía, en un templo repleto de buenas personas que se quedaron después para compartir un tiempo de diálogo en asamblea. A mí me gustó mucho que en la asamblea la gente hablara con sinceridad y escuchara las cosas que aclaró el obispo. Habló de economía y de la necesidad de sentirse responsable del templo y quererlo y cuidarlo porque es el lugar donde nos encontramos con el Señor”.

Moreno continúa explicando que “me ha servido también para conocer cosas que no sabía que tenía que hacer, he sido el primero en aprender mucho de esta visita del obispo. me ha encantado. Don Jesús ha sido cercano y humilde y me trató con una confianza y un respeto grandes, y con mucha naturalidad. Me ha gustado mucho que la gente haya podido conocer quién es y cómo es el obispo, que no se trata de una figura lejana, sino que tiene los pies en la tierra y toca temas interesantes en los que tenemos mucha confusión, tanto en lo religioso como en lo político”.

Por otro lado, la comunidad de la parroquia de la Purísima Concepción de Chilches recibió la Visita por la tarde. “La gente al principio estaba un poco tímida pero se sintieron acogidos y se acercaron a confesar, participaron en la Eucaristía con mucha ilusión y en la asamblea parroquia con mucha sinceridad”, explica el padre Danilo.

“Ha sido muy fructífera y positiva”

“En esta Visita se han ido aclarando muchas cosas. Ha sido muy fructífera y positiva. Es una comunidad muy bonita de gente buena con la que voy a seguir profundizando en la vida de fe. Ha sido una experiencia maravillosa en todos los ámbitos y ahora esperamos con alegría la visita a la comunidad de Cajiz, de donde también soy párroco, el próximo 18 de febrero. Ya estamos ultimando los preparativos. Yo estaba muy nervioso, esperando que todo saliera bien, y ha valido la pena. La visita del obispo ha sido espectacular”.