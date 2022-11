Jesús García Burillo: “Tenemos que anunciar que es posible vivir con el principio de que solo Dios basta”

“El mensaje de Jesús es que sus discípulos deben de lavarse los pies unos a otros, es decir, deben estar en una actitud de servicio permanente. En primer lugar, entre ellos, ytambién como actitud permanente a la que Jesús les va a encomendar, que es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo”, con estas palabras ha comenzado el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo, su intervención en el programa ‘Eméritos’ de TRECE que dirige el periodista y profesor Isidro Catela.

Ha explicado que “‘Solo dios basta’ es una letrilla que se atribuye a Santa Teresa. En la sociedad de hoy en día la gente se mueve en su mayoría por intereses de poder o económicos. Nosotros tenemos que anunciar y convencer a la gente de que es posible vivir con el principio de que solo Dios basta, porque eso cambia tu vida y la vida de la sociedad y hace un mundo nuevo y para mejor”.

Su vida en Alfamén

Alfamén es un pueblo de la provincia de Zaragoza en el que nació y vivió García Burillo. “Cuando yo era niño, había un ambiente muy familiar, sencillo y de convivencia. Mi padre era practicante y hace poco le dedicaron una calle. Mi madre atendía a la casa y era una mujer muy piadosa y religiosa. En ese ambiente sencillo y con la ayuda del párroco brotó mi vocación. Hasta que tú no descubres al Señor que sale a tu encuentro y tomas conciencia de que está ahí lo conoces y lo experimentas, después lo vives y después decides. Esto viene después de la adolescencia, y hay un tiempo en el que es de los estudios eclesiásticos”.

Entre risas el prelado cuenta que “de pequeño quería ser piloto. No pasó de ser una ilusión, pero a mí me gustaba y aún sigo mirando al cielo cuando miró un avión. A mi la altura me gusta en tanto en cuanto coge perspectiva de las cosas”.

Motivadores de su espiritualidad y ministerio

Ha confesado que cuando llegó a Ávila, necesitaba entrar en el mundo de Santa Teresa. “Celebramos el quinto centenario y fue un desbordamiento de todos. Eso me dio la oportunidad de pensar, estudiar y escribir sobre Santa Teresa y para mi ha sido un elemento esencial en mi vida personal y en mi ministerio como obispo de Ávila. San Pablo me ha apasionado desde siempre. Esos son los elementos fundamentales y más motivadores de mi espiritualidad y de mi ministerio. Ávila fue mi consolidación como pastor porque aquí he pasado casi 16 años”.

Repasando su vida ha confesado que es futbolero y que incluso jugó cuando era joven. Recuerda con añoranza que “estando en el seminario de Zaragoza, veíamos algunos días a los jugadores que iban a entrenarse allí. Me acuerdo de José Luis Violeta, uno de los jugadores de esa época. Nos entraban ganas de jugar Como ellos. Luego también vino la época de los cinco magníficos del Zaragoza. A partir de ahí esas raíces es muy difícil echarlas fuera. Los domingos siempre miro a ver cómo ha quedado el Zaragoza”.

Su etapa en Ciudad Rodrigo

“El Papá me escribió una carta al final de mi servicio en Ciudad Rodrigo. Me daba las gracias y me decía que habían sido momentos difíciles. Sobre todo al final de la etapa se expresó el sentimiento de la diócesis de querer continuar con un obispo propio y diferente. Algunos sacerdotes en vez de llevarlo por el camino normal y reglamentario quisieron más bien un levantamiento de la ciudad. Creo que el asunto se quedó fundamentalmente en un espacio de un grupo minúsculo de sacerdotes y de los medios de comunicación. Hubo un tiempo de cierta inseguridad. Es comprensible que una diócesis quiera tener su propio obispo”. El prelado pone el ejemplo de que “también había un momento en el que cada sacerdote llevaba una parroquia y hay algunos que ya llevan hasta seis o siete o más. El Papa ya ha llegado a hacer nombramientos en los que un solo obispo se hace cargo de hasta cuatro diócesis en otros lugares del mundo. El tema a día de hoy se está llevando con una normalidad de vida pastoral y vida cristiana que me parece lo congruente”.

Por último ha repasado la figura de Adolfo Suárez. “Yo hice su funeral y fue muy singular. La concordia fue la gran virtud de Adolfo Suárez. Tenemos los restos y los de su esposa en el claustro de la catedral de Ávila. Él fue capaz de crear la concordia entre pareceres distintos.Gente que se había enfrentado en una guerra civil donde había muchísimos muertos. En los años 70 por donde iba la gente expresaba admiración por el cambio de situación y la paz y la concordia a la que habíamos llegado en España. Nada es perfecto en esta vida y siempre queda algún hilo suelto, pero la aportación de Suárez en la capacidad del diálogo y entendimiento fue muy importante para la historia de nuestro país”.