La Iglesia Española hace balance de la Asamblea de Praga: "Esta variedad de vivencias nos enriquecen"

La Asamblea continental europea del Sínodo 2021-2024 vive en Praga sus últimos días. 200 delegados en representación de las distintas Conferencias Episcopales de Europa han encabezado las delegaciones. A ellos se han sumado otros 390 partipantes que han entrado a distancia. Este encuentro se ha dividido en dos fases: del 5 al 9 de febrero han participado todos los delegados y ahora, desde este viernes hasta el domingo, se quedan en la capital checa solamente los presidentes de las Conferencias Episcopales.

El arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, coordinador del equipo sinodal en España, ha destacado “el clima de fraternidad entre todos los miembros de las iglesias que formamos Europa y la gran libertad para hablar sobre los principales temas que constituyen el fondo de este sínodo sobre la sinodalidad al que desde España hemos aportado lo mejor, fruto del intenso trabajo que se realizó en la fase diocesana preparatoria. Aqui han aflorado los temas que nos preocupan desde la comunión de la Iglesia en la participación y la misión y no debemos perder lo que es el tema de fondo, la pregunta fundamental del Sínodo de cómo se realiza hoy en el nivel local y universal este caminar juntos para transmitir el Evangelio y qué pasos debemos dar, sin entrar en temas concretos o puntuales que no son competencia de este Sínodo".

"La tarea de la CEE es alentar este proceso en la iglesia de España y el documento se enviará ahora para seguir trabajando en la dinámica que señalen desde Roma, a pesar de resistencias, escepticismos y miedos pero que no son la nota dominante, sino esperanza, la ilusión y la alegría. No se puede confundir la necesidad de actuar inmediatamente con la de otros muchos temas que tienen que madurar y ante los que no hay que precipitarse porque las prisas no son buenas consejeras", ha dicho el arzobispo emérito de Zaragoza.

Luis Marin de San Martin: "Ha sido una experiencia de verdadera sinodalidad"

Luis Marin de San Martin, Subsecretario del Sínodo de los Obispos, ha considerado que ha sido “una experiencia de verdadera sinodalidad y de encuentro porque en nuestra iglesia se trabaja con frecuencia muy aislados y lo importante ha sido la integración de la pluralidad y la diversidad desde una sola fe ante las distintas realidades personales y sociales, el discernimiento buscando el bien de la iglesia y el empuje evangelizador recuperando el entusiasmo que supone el encuentro con Cristo".

"Esta fase continental demuestra que la fe se encarna en un tiempo y una cultura concretos y esta variedad de vivencias enriquecen a la Iglesia aunque habrá aspectos que deben resolverse a nivel local ya que los retos y las culturas son diversos”, ha recordado Luis Marín.

Juan José Omella: "España tiene una historia de una identidad cristiana y no la podemos dilapidar"

El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha comparado este sínodo con el camino de los apóstoles a partir de Pentecostés “con el Espíritu que da el gozo y la alegría y por eso tenemos que creer en que nuestra palabra puede transmitir la alegría de la Resurrección con la confianza en el Espíritu que da la fortaleza porque es una labor que hay que dejar en las manos del Señor y confiar”

“La realidad es compleja pero en el caso de España – ha añadido - tenemos una historia de una identidad cristiana y no la podemos dilapidar, siempre desde la fortaleza que da la comunión con el Papa. Además no hay que tener miedo a la secularización que parece va a arrasar con todo. Hay que vivir con esperanza y en nuestro país podemos, por ejemplo, dar gracias a Dios por la religiosidad popular que es un camino de enganche con la fe”.

Luis Manuel Romero: "Preocupación por la familia, los jóvenes y la participación de los laicos"

Luis Manuel Romero ha destacado “la sintonía con las iglesias de los países europeos” y entre las cuestiones recogidas por el documento final “la conversión personal y comunitaria porque es siempre el punto de partida además de la aportación sobre la necesaria conexión entre la liturgia y la vida y el método de la conversación espiritual que consiste en la escucha activa, en el diálogo profundo y en el discernimiento comunitario”

El Secretario de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida también ha recordado “la preocupación que existe en toda Europa por la familia, los jóvenes y la participación de los laicos, especialmente el de la mujer, todo ello entendido desde la dignidad que nace del sacramento del bautismo”.

Dolores García Pi: "Días de crecimiento en el camino de la comunión"

María José Tuñón, secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, ha recalcado que “en la iglesia de Europa hay un deseo del don de los carismas y de llamadas para ponerlos al servicio de las misión con los más vulnerables. Porque se aprecia la vida consagrada aunque está llamada a una mayor participación para tener una mayor corresponsabilidad en muchas decisiones para el futuro”

Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos, considera que estos días han sido de “crecimiento en el camino de la comunión, con muchas diferencias en un proceso de confianza recíproca entre las iglesias que se han reencontrado como hermanos que quieren recorrer un camino en la fe común. Es interesante la participación de muchos laicos que se reconoce en el documento final y el que se recojan la necesidad de superar determinadas situaciones como el clericalismo, la participación en la vida de la iglesia y nuestra presencia en medio de la sociedad, un rasgo que en muchos momentos aparece en esa llamada a todos de la evangelización y especialmente de los laicos”.