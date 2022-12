La historia de una familia venezolana que gracias a la Iglesia tuvo casa en Navidad: “Estamos muy satisfechos”

Coincidiendo con la festividad de la Sagrada Familia, en Málaga ha acontecido un hecho casi providencial que parece terminar con un final feliz. Félix Castellano, María Carolina y su hijo Matías llegaron a España el pasado 22 de enero como refugiados políticos procedentes de Venezuela en busca de un futuro mejor. El próximo 3 de enero se acababa su estancia en el Centro de Refugiados y se veían en la calle a partir de dicho día. Con la fuerza de la comunidad parroquial, encabezada por el sacerdote Rafa Pérez Pallarés, la pesadilla parece haber terminado y han encontrado un nuevo hogar. ECCLESIA ha hablado con los protagonistas de esta historia para saber un poco más.

Hemos encontrado alojamiento para un matrimonio y su hijo que no encontraban sitio en Málaga porque tiene alquileres prohibitivos e iban la calle a partir del día 2 de enero al expirar su estancia en el centro de refugiados. Una vez más, la Iglesia ayudando en casos límites. — Rafa Pérez Pallarés (@RafaPrezPallars) December 30, 2022

El párroco ha explicado que al enterarse de la historia “se me vino el tema de la Sagrada Familia a la cabeza, que no tenía sitio en la posada donde colocarse. Málaga, al igual que las grandes ciudades, desgraciadamente, tiene unos alquileres altísimos y nosotros podríamos ayudar al alquiler a través de Cáritas, pero el problema está en que ellos no encontraban alquiler. Al no encontrar alquiler nos veíamos en la tesitura de que cuando salieran de ese Centro de Refugiados no sabíamos dónde ubicarlos”.

Un proceso en clave providencial

“A través de las instituciones eclesiásticas hemos movido ficha y finalmente están habilitando una habitación para el matrimonio y el niño en la Fundación Sagrado Corazón de Jesús de manera provisional. Todo este proceso lo he entendido en clave providencial. La fuerza de la comunidad parroquial y la comunidad cristiana se han implicado en la búsqueda y la resolución de este caso. Ahora se está buscando el piso, que es la segunda parte y creemos que lo hemos podido encontrar, pero es un piso que no tiene muebles y la parroquia les ayudará en ese sentido. Ahí se ve la fuerza de la comunidad cristiana y con la ayuda del Señor se está facilitando que esto llegue a un buen fin”.

María Carolina por su parte ha explicado que se encuentra “muy satisfecha con esta iniciativa que ha tenido la Iglesia. No esperaba que la Iglesia nos fuese a acoger de esta manera y nos brindara tantísimo apoyo. Nos sentimos súper seguros con la ayuda que nos están dando y confiamos en que todo va a salir bien, gracias a Dios”.

Ilusión para el futuro

Por último indica que “estamos bastante ilusionados con lo que viene en el futuro. Todo es fruto del apoyo que nos ha dado la parroquia, el párroco y la gente. El día que nos dijeron que teníamos que salir, sentí que todas las puertas estaban cerradas, pero después de hablar con el párroco, sentí que el abanico se abrió de una manera muy grande y todo ha fluido. Con el favor de Dios, vamos a salir bien de esta”.