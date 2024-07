La historia de amor de Carlos y Almudena, un 'sí a todo riesgo': "Escuché una voz, era ella"

En 'ECCLESIA' hemos tenido oportunidad de conocer diferentes historias de amor. Hemos hecho un repaso de las lecciones más importantes que nos deja cada día el sacramento del matrimonio, lo que significa el sacrificio y la entrega diaria. Para ponerle nombres y apellidos a una historia que contuviera todos estos ingredientes, hemos contado en plató con Almudena Santos y Carlos Sanchís, dos jóvenes de 23 y 28 años que, contra todo pronóstico, llevan casados más de un año y ahora comparten con sus miles de seguidores todo lo que han aprendido y siguen aprendiendo cada día sobre el amor.





"El amor hoy en día se está empobreciendo”

Carlos y Almudena han explicado que la idea de crear la cuenta de Instagram, surgió durante un viaje a Roma en el mes de julio. "Estábamos visitando iglesias y nos detuvimos en la Casa Salario para rezar por nuestras intenciones", comentó Carlos. "Fue allí donde le propuse a Almudena, a pesar de mis reticencias hacia Instagram, crear una cuenta conjunta para hablar del amor verdadero, que hoy en día se está empobreciendo”.

Almudena, sin dudarlo, aceptó la propuesta: “queríamos un nombre que enganchara y tuviera sentido. Al final, cuando te casas, dices sí a todos los riesgos del futuro que aún no conoces. Nuestro seguro es el Señor", explicó Almudena, y ahora se conocen en las redes como @un_si_a_todoriesgo.

“Ella es la mujer de tu vida”

La relación de Carlos y Almudena no fue fácil desde el principio. En 2020, en plena pandemia, Almudena sufrió una dolorosa ruptura amorosa. Lo que no se podía imaginar era que, un día, Carlos, un chico que vivía en Pamplona, mientras buscaba un vídeo de una adoración para rezar en el que aparecía Almu, escuchó una voz que le decía que ella era la mujer de su vida. "En ese momento, mi vida dio un giro inesperado. Fue una voz que me dijo 'ella es la mujer de tu vida' pero una voz externa a mí. Me chocó tanto... en ese momento la verdad es que estaba de todo menos centrado en las mujeres, pero la voz fue muy clara”, recordó Carlos. Inmediatamente después comenzó a buscarla a través de las redes sociales hasta que consiguió dar con ella.

Como ellos mismos cuentan, su noviazgo fue intenso y emocionante desde el comienzo, “también muy centrado en el Señor” pero enfrentó desafíos. "Nos conocimos en un momento de cambios personales y profesionales", explicó Almudena. "Las dificultades de la pandemia y nuestras propias 'mochilas' de experiencias pasadas complicaron las cosas."

Un parón necesario: "un tiempo para sanar y crecer"

La relación llegó a un punto en el que Carlos decidió hacer un parón. "Me mudé a Madrid, lo que generó una gran tensión interior", dijo Carlos. "Decidí que era necesario tomar un tiempo para reflexionar. Fue una situación muy difícil porque sabía que estaba terminando con la mujer con la que me iba a casar, con la que el día de mañana sería la madre de mis hijos".

Durante los dos meses sin comunicación, ambos se aferraron a su fe. "Fue un tiempo muy duro, pero también de mucha confianza en el Señor", comentó Almudena. "Sabía que Carlos era para mí, pero necesitábamos ese tiempo para sanar y crecer."

El reencuentro y la propuesta de matrimonio

Después de este tiempo de ruptura, Carlos y Almudena decidieron darse una segunda oportunidad. "Nos reencontramos con humildad y sinceridad, dispuestos a trabajar en nuestras necesidades y expectativas", relató Carlos. "Fue un reencuentro lleno de amor y comprensión".

La propuesta de matrimonio tuvo lugar en Fátima, un lugar importante para Carlos debido a su devoción a la Virgen. "Le pedí matrimonio el día del cumpleaños de la Virgen, un detalle que descubrimos al día siguiente", recordó emocionado.

Una relación fortalecida por la fe

Carlos y Almudena explicaron cómo su matrimonio está cimentado en la fe y el amor. "Somos uno, y queremos que se vea", dijo Almudena. "Vamos de la mano porque no estamos solos, somos uno en el Señor. Ya no hay Almudena sin Carlos ni Carlos sin Almudena”.La historia de Carlos y Almudena es un testimonio de amor, fe y perseverancia que resuena con muchas personas. "Nuestro testimonio es muy normal, con idas y venidas, pero lleno de detalles y fechas significativas", concluyeron. "Esperamos que nuestra historia acerque a otros a Dios y les muestre que un amor sano y verdadero es posible."

Con su cuenta de Instagram,@un_si_a_todoriesgo.Carlos y Almudena continúan inspirando a otros a través de su fe y su amor, compartiendo las lecciones aprendidas en su camino.