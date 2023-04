Harvard y Comillas se unen en Getafe para analizar ‘la influencia española en la cultura universal’

El Committee on the Study of Religion de la Universidad de Harvard y el Instituto Universitario de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Comillas han organizado el encuentro académico ‘La influencia de España en la cultura universal’.En la organización participan como colaboradores la delegación para la Cultura de la diócesis de Getafe, el Archivum Romanum Societatis Iesu de Roma, el Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada, el Instituto Español de Historia Eclesiástica de la Iglesia Nacional Española de Roma, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte.

El acto tendrá lugar el 4 de mayo, a las 16:30 horas, en el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte y el acceso es libre y gratuito hasta completar el aforo.La sesión tratará de mostrar cómo la presencia española en todos los continentes desde el inicio de la modernidad generó la primera globalización mundial, la sistematización de las lenguas propias de cada región del mundo, la creación de fuentes de riquezas para el desarrollo de todos los lugares donde se estableció la presencia española y, además, se produjo una hibridación cultural donde la cultura española sirvió no para anular las culturas precedentes sino para crear formas nuevas.

Investigadores invitados

Los investigadores invitados son Lorenzo Machado Alique, del Instituto de Historia y Cultura Naval; Ana Zabía de la Mata, del Museo de América; Carmen Márquez Beunza, de la Universidad Pontificia Comillas; Wenceslao Soto Artuñedo, del Archivum Romanum Societatis Iesu; Miguel Ángel García Valero, del Palacio del Infante Don Luis. El director de la Sesión Académica es Jesús R. Folgado García, de la Universidad de Harvard.La sesión será abierta por el almirante Enrique Torres Piñeiro, director del Museo Naval, y clausurada por el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.