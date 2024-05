La guía para formar a los hijos en Inteligencia Artificial: "No está diseñada para dar datos reales"

El uso de Inteligencia Artificial es cada vez más frecuente en nuestro día a día. Una herramienta con un potencial extraordinario siempre que sea bien empleado. Crea contenido escrito y audiovisual, y cada vez es más utilizado en más ámbitos de la sociedad, por ejemplo a la hora de regular el tráfico.

En Andalucía por ejemplo, las cámaras con IA sirven de apoyo a los radares para que se cumplan las normas de circulación. Tiene capacidad para reconocer facciones, optimiza procesos de producción y propicia avances médicos. Eso sí, también tiene aspectos negativos, como la capacidad para adulterar la realidad en la que incluso te imitan la voz o la cara hace que lo verdadero se diluya en lo falso.

El Papa Francisco ya ha alertado que avanzamos hacia una sociedad rica en tecnología pero pobre en humanidad, y advierte de que el peligro es que la Inteligencia Artificial deje de convertirse en un medio para ser un sujeto capaz de interpretar la realalidad o incluso de crearla. Los obispos españoles por su parte han pedido en su mensaje por el 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se ponga al ser humano en el centro.

Suplantación, falta de veracidad o el impacto ambiental: los peligros de la IA

La doctora en Inteligencia Artificial y profesora de la Universidad Europea, Mari Cruz Gaya, ha reconocido en 'Ecclesia al día' que esta tecnología “plantea riesgos que hay que detectar, conocer y poner remedio a través de la regulación”.

Para la experta, la suplantación de identidad o los sesgos de los algoritmos son algunos de los peligros que un mal uso de la IA puede traer consigo: “El algoritmo la IA la aprende por hechos previos y si tienen sesgos se reproducen en los sistemas, y debemos plantear que muchos algoritmos de aprendizaje no dan explicaciones con el resultado al que han llegado”.

Gaya ha apelado al pensamiento crítico a la hora de utilizar estas herramientas en nuestro día a día, ya que recuerda que “una charla con el ChatGPT no está diseñado para que digan la verdad, sino para generar contenido que tenga sentido, pero no necesariamente veraces”, ha advertido.

La Unión Europea está trabajando en una legislación para regular el uso de la IA, en la que se ponen sobre la mesa establecer mecanismos que permita a las personas identificar fotografías o textos realizados mediante esta herramienta.: “Mientras tanto hay que formar as empleados de empresas, estudiantes o profesores para que distingan cuándo estos mecanismos dan un resultado que sea cierto o no”, ha explicado la experta en IA.

Asimismo, la profesora de la Universidad Europea ha hecho hincapié en que otro de los retos es el impacto medioambiental que tiene el uso de IA, ya que los servidores son enormes y requieren de refrigeración, asi como la huella de carbono que deja. “Es otro riesgo enorme porque estos sistemas funcionan con muchos parámetros. Procesar estos cálculos necesita mucho procesamiento que genera una huella medioambiental muy grande”.

¿Cómo formar a los hijos en Inteligencia Artificial?

Mari Cruz Gaya a su vez ha ofrecido algunos consejos para los padres a la hora de educar a sus hijos en un uso responsable de la Inteligencia Artificial, en el que aboa por el límite de uso y tiempo, y poniendo el acento en la falta de veracidad.

“Hay que explicarles que realmente es una herramienta que hay que utilizar sin darle la veracidad, no es una herramienta diseñada para dar datos reales, sino para dar textos creíbles, poner una frase detás de otra y que tenga sentido. Como se ha entrenado en base a la información que hay a nivel internaional en Internet, pues parece que dice cosas ciertas pero no. Hay que poner en tela de juicio la información y hay que ponerles a los hijos limites de tiempo y de uso. No deben utilizarla para todo”, ha comentado la experta.