El Gobierno de Baleares recula y autoriza el culto en toda la isla

El administrador diocesano de Ibiza y Formentera, el sacerdote Vicente Ribas Prats, ha comunicado que el Govern de las islas Baleares ha modificado las restricciones con respecto a los lugares de culto en el centro de Ibiza, que impedían el culto en dos parroquias de la ciudad.

La decisión del gobierno balear entró en vigor el 18 de septiembre y fue contestada rápidamente por el administrador diocesano como una medida «desproporcionada e injustificada», tras la que no había «ningún criterio objetivo, excepto la pura y más absoluta arbitrariedad». También había recordado que la libertad religiosa, "como casi todo el mundo sabe, puesto que parece que hay quien lo desconoce, está recogida por la Declaración de los Derechos Humanos y en las constituciones o cartas magnas de todos los países que se declaran y son democráticos". Poco después, la diócesis presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra esta medida.

En la carta a los fieles también manifestaba que "ni lo justo ni lo ético no puede ser confundido con lo legal. Los problemas éticos deben ser resueltos en el campo ético y no en el jurídico. La ley no puede suplantar ni a la justicia ni a la ética. No todo lo legal es siempre ético". Además, Ribas afirmaba que "se impone denunciar todos los abusos que se cometan en nombre de la justicia".

Ahora, tras el paso atrás del Govern, el Obispado ha anunciado que ha retirado su recurso y los fieles podrán asistir a Misa a sus parroquias, siempre y cuando vivan en la zona confinada y no superen el 25 % del aforo permitido. «Se restablece un derecho del que habíamos sido privados», afirma Ribas Prats en el comunicado diocesano.