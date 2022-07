Gil Tamayo, arzobispo coadjutor de Granada: “Vengo con ilusión y el deseo de servir con todas mis fuerzas"

José María Gil Tamayo ha sido nombrado este sábado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Granada. El nuevo prelado granadino ha comparecido en una rueda de prensa tras hacerse efectivo su nombramiento. La misma se ha desarrollado en la diócesis de Ávila, de la que hasta hoy era obispo. El próximo 1 de octubre Gil Tamayo accederá al cargo en Granada.

Sus primeras palabras han sido de agradecimiento hacia el Papa Francisco por “la confianza depositada al confiarme este nuevo encargo ministerial y le reitero mi comunión y afecto fraterno como sucesor que es del apóstol San Pedro y cabeza del colegio episcopal”.

También ha querido mostrar su “cariño y comunión” a Francisco Javier Martínez, actual arzobispo de Granada, que se mantendrá en el cargo hasta el 20 de diciembre, día en el que sea aceptada su renuncia por edad. “Soy enviado como hermano en la misión compartida de pastorear nuestra quería archidiócesis. Agradezco su trabajo y su acogida fraterna llena de cariño y confianza, así como su oración, que nos aúna en el servicio que hemos de prestaros como pastores vuestros”, ha añadido.

"Deseo serviros con todas mis fuerzas"

Gil Tamayo se ha dirigido también a los granadinos, a los que ha mostrado su deseo de “serviros con todas mis fuerzas sabiendo que me incorporo al peregrinar de la Iglesia particular de Granada que es rica en historia y vitalidad cristiana, en santidad y apostolado, con un presente lleno de realidades e iniciativas pastorales, así como un futuro esperanzador”.

Ha querido hacer hincapié en los sacerdotes, a los que ha agradecido su “servicio y entrega generosa a nuestra gente. Lo mismo que con la de los hombres y mujeres que forman parte de la vida consagrada, tan presentes en nuestra diócesis. Ruego a las queridas comunidades contemplativas que pidan continuamente al Señor por este obispo que os llega desde la diócesis para mi tan querida de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y también de la reina Isabel la Católica”.



Ha querido acordarse de los distintos movimientos que forman la realidad de la Iglesia en Granada, comenzando por las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada y misionera. “Me alegro de la realidad esperanzadora de nuestros seminarios y saludo con cariño a nuestros seminaristas y sus formadores y así como a cuantos se dedican al importante trabajo de la educación y la cultura cristiana. A los profesores de Religión, y a los catequistas y voluntarios de Cáritas y Manos Unidas y de más realidades sociocaritativas, que muestran el rostro samaritano de la Iglesia para con los más pobres”.

Mensaje a los laicos de Granada

No se ha querido olvidar en su saludo de los laicos, presentes en las parroquias, hermandades y cofradías, así como en los movimientos y asociaciones apostólicas. Ha transmitido un mensaje especial para las personas que trabajan en la Pastoral Familiar, a los que ha mandado su “apoyo y cariño en la apasionante tarea de ser iglesias domésticas que anuncien el Evangelio de la familia y de la vida. Gracias por vuestro testimonio y por vuestra generosidad y fidelidad”.

Por último ha ofrecido su colaboración a todas las autoridades de la provincia de Granada para “seguir trabajando por el bien de nuestro pueblo”. Ha cerrado su bienvenida a Granada rogando a San Cecilio “que nos obtenga de Jesús la pasión evangelizadora con la que él nos transmitió en los comienzos el Evangelio de Cristo”. También ha tenido palabras para la patrona de Granada, Nuestra Señora de las Angustias, con gran arraigo y devoción en esta tierra. “Que nuestra patrona, bajo cuyo amparo materno pongo mi ministerio episcopal entre vosotros, nos auxilie y cuide, y nuestros santos y beatos granadinos que intercedan por nosotros”.

Gil Tamayo a Ávila: “No olvidaré vuestro cuidado y ayuda”

Gil Tamayo también ha tenido palabras para los fieles de la diócesis de Ávila. Ha expresado que “siento un profundo agradecimiento a toda la diócesis. No olvidaré nunca vuestro cuidado y ayuda y ejemplo solidario como Iglesia y sociedad abulense entera en estos años”.

En su despedida ha querido recordar el momento en el que fue ordenado obispo e inició su ministerio episcopal. “Me sentí acogido con un verdadero cariño fraterno. Me habéis enseñado tantas cosas de vuestra forma de vivencia cristiana recia y fiel, de espiritualidad profunda y un gran sentido festivo y solidario”.

Ha tenido palabras de agradecimiento para los miembros de la comunidad cristiana abulense. “El Consejo Episcopal y los sacerdotes del presbiterio de Ávila me han ayudado y enseñado a ser obispo, haciéndome sentir una verdadera fraternidad en lo humano y en lo cristiano. No olvidaré su ejemplo de entrega generosa en el servicio pastoral”.

Su agradecimiento se ha hecho extensible también a los miembros de la vida consagrada, haciendo especial énfasis en las monjas de los monasterios contemplativos, “en cuya oración y sacrificio he sentido la fortaleza para mi ministerio pastoral. Dios os lo pague y no dejéis de rezar por este obispo que os quiere” ha afirmado el prelado.

"Me he sentido entre vosotros como verdadero pastor acogido por su pueblo"

Por último sus palabras se han dirigido hacia los fieles laicos de las parroquias abulenses. “Me he sentido entre vosotros como verdadero pastor acogido por su pueblo. Seguid creciendo en vuestro sentido de permanencia y compromiso cristiano que tanto necesita la Iglesia para su misión. No os olvidéis de seguir rezando por mí en la nueva tarea que se me encomienda, yo lo haré siempre por vosotros acudiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María, en sus distintas advocaciones abulenses”.