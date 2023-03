García Magán define las tres fases del pontificado de Francisco: "Sorpresa, admiración y escucha"

“En estos diez años se ha pasado de la sorpresa, a la admiración y por último a la escucha”. Así ha definido el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, la primera década del pontificado del Papa Francisco. Lo ha dicho en un coloquio bajo el título ‘Diez años con Francisco, ¿evolución o revolución? Que ha organizado este 2 de marzo en un acto convocado por PPC Editorial y Vida Nueva.

El secretario ha departido con la abogada, jueza y ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; y el profesor e historiador Juan María Laboa. La mesa ha estado moderada por el director de Vida Nueva, José Beltrán, que ha subrayado “la revolución de este papado”.

Una escucha receptiva

Para comprenderla, ha explicado el obispo auxiliar de Toledo, “es necesaria una escucha receptiva para que como creyentes y como Iglesia seamos capaces de trascender el ámbito estricto de nuestra Iglesia. Es necesario abrirse y ofrecer una palabra e sentido para la existencia de tantos hombres y mujeres que necesitan iluminar situaciones dramáticas que vivimos en nuestra sociedad contemporánea”.

Con respecto “a la novedad”, el portavoz de los obispos españoles ha subrayad que “el Papa nos presenta retos que tienen su continuidad en los papas postconciliares que mantienen como camino la evangelización, y ese camino lo recorremos con él y junto a él”. Ha dicho hablando del “ruido de las voces críticas y posicionamientos eclesiales que contraponen actitudes que son todo lo contrario. Pero son muchos más los que viven esa sintonía con el Papa”.

En este punto, ha recordado el proceso sinodal y el compromiso de la Iglesia en España, por ejemplo, en el tema de los abusos: “Vivimos en el mundo y por eso estamos manchados. Un solo caso ya sería ondeable y por eso seguimos con ese trabajo y comrpomiso, que podía haberse hecho mejor, pero que está ahí con un esfuerzo pastoral y alentado desde la propia CEE”





"Me reforzado mi manera de entender la familia humana"

Por su parte, la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha querido agradecer la acogia en el acto: "Para mi significa mucho, porque he dicho en varias ocasiones que no soy creyente", ha "confesado". Pero es que, ha subrayado, "para mi conocer al Papa Francisco ha reforzado mi manera de etender la familia humana y como eso hay que proyectarlo en la política y en toda actividad que tenga algo que ver en el Bien de la comunidad y eso solo lo he encontrado en él".

El drama de la gente que muere en el mar "es algo que nuestros sucesores nos reprocharán, no entenderán por qué fuimos tan inhumanos. Y ante esto, la única autoridad que dice que es inaceptable es el Papa Francisco", ha insistido la política. "Es un gran apoyo leer lo que el Papa dice sobre la amabilidad de la autoridad, de la autoridad empática para establecer esa relación entre dos seres humanos como forma de luchar contra la crueldad, algo que una vez más, solo dice Francisco". En definitiva, por encima de todo, ha dicho, "el ser humano está por delante de la Iglesia".

Una continuidad indiscutible

Durante el acto, la editorial ha presentado el último libro del sacerdote e historiador de la Iglesia Juan María Laboa, ‘Historia de los papas’ que ha asegurado que la historia de los papas "es apasionante y sorprendente, peo no solo para los católicos, sino para todo el mundo. Es la única institución que ha funcionado durante 2000 años ininterrumpidamente". Una historia de “pecado y de gacia” pero con una "continuidad indiscutible”, ha explicado Laboa.

"Es el momento de volver a Cristo y al Evangelio sin las florituras que en los siglos hemos ido añadiendo", ha invitado el historiador que ha suscitado en el auditorio una pregunta: ¿Qué es para nosotros el Papa? "2023 es un año espléndido para que los católicos españoles, tan divididos y enfrentados se lo pregunten".