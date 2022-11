García Magán: "No cabe ninguna justificación para la violencia machista"

“Es una violencia condenable, execrable, nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad. Es preocupante que haya un índice alto de estos casos en franjas de edades jóvenes. Esto nos tiene que hacernos plantear un interrogante a toda la sociedad, porque resulta que ahora los más jóvenes están recibiendo formación y luego pasa esto, por tanto hay algo que no funciona”, con estas palabras se ha referido el nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El prelado ha indicado que “es una reflexión que tenemos que plantearnos todos. Hay algunos asuntos que son del bien común de la sociedad y debe haber un sumatorio de fuerzas para erradicarlos”. García Magán ha añadido que “yo he vivido cinco años en América Latina, donde lamentablemente todavía hay una cultura bastante machista y se producen no pocos casos de maltrato y de abusos a las mujeres. En el tiempo que estuve me comprometí en mi círculo para ayudar a erradicar ese maltrato y a colaborar un poco en formación de jóvenes”.

“Un problema muy serio”

El también obispo auxiliar de Toledo denuncia que “este tipo de violencia no tiene ninguna justificación y es muy preocupante. Y no cabe el discurso fácil de decir que estos son personas que vienen de otras latitudes geográficas, de otras etnias o de otros colores, porque creo que es transversal a todo, y no es para nada identificable ni con capas sociales de más o menos poder adquisitivo. Se da en todo, es un problema muy serio”, ha concluido.