García Beltrán agradece la labor de los grupos provida en el bautismo de doce bebés rescatados del aborto

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha bautizado a un total de doce bebés rescatados del abortopor la fundación provida 'Más Futuro'. El prelado ha administrado el sacramento en la parroquia de San José María Escrivá en Alcorcón.

Durante su homilía, García Beltrán ha agradecido la labor que desarrollan los rescatadores para salvar vidas: “Alabad al Señor por esta asociación que con riesgo y audacia os dedicáis a rescatar la vida. Gracias a quienes cada día ponéis hasta vuestra vida en riesgo para salvar otra”, ha elogiado.

Asimismo, el obispo getafense ha criticado cómo en tertulias, televisiones y medios de comunicación se defiende la ampliación de la ley del aborto aprobada recientemente por el Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria.

“Se habla de la ampliación de la ley del aborto y parece que todo el debate está en si tienen que pedir permiso las menores de 16 años a sus padres, como si ese fuera el problema. Toda vida vale, no se trata de permiso, toda vida es sagrada”, ha asegurado el titular de la diócesis madrileña.

“Alabad al Señor porque es grande, porque nos ha dado el don de la vida que es el don más grande. Alabad al Señor por estos doce niños y niñas que recibian la gracia del Bautismo, por vosotras queridas madres y padres, familiares. Alabad al Señor por los padrinos que habéis adquirido una responsabilidad con la vida de estos niños, una responsabilidad en lo humano y en la fe”, ha continuado exponiendo Ginés García Beltrán.

A continuación, el obispo de Getafe ha asegurado que en la tarde de este domingo se ha celebrado el milagro de la vida: “Cuando veo a un bebé, uno dice qué milagro es la vida. Desde la concepción somos ese ser perfecto. Ninguno de los que estamos aquí hemos nacido por casualidad. Estos niños que hoy presentáis a la Iglesia han sido pensados y queridos por Dios, antes de todos los siglos. Yo he sido pensado por Dios antes de todos los siglos. No soy una casualidad, sino fruto de un proyecto de amor, el amor de Dios. Y esto nos tiene que estremecer”, ha reflexionado García Beltrán durante el bautismo de estos bebés que pudieron no ver la luz.