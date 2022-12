Fray Pedro González, OFM: "En Tierra Santa solamente es Navidad. Navidad desnuda que entusiasma al peregrino"

Tierra Santa 2022. Si hay un sitio que invita a vivir la Navidad de una forma diferente, quizá más profunda, es éste. Allí los frailes menores, los franciscanos, son los custodios de los Santos Lugares, aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús... Un lugar adonde este año regresan los peregrinos después de dos años en los que la pandemia ha impedido los viajes a aquellas tierras...

Fray Pedro González es franciscano, comisario de Tierra Santa en España y guía de los Santos Lugares, y estos días está allí con un grupo de peregrinos. En ‘Bienvenido al Portal’ le ha contado a Irene Pozo qué tiene de especial vivir la Navidad en Belén.

Para fray Pedro, vivir la Navidad en Tierra Santa tiene de particular que, allí, “sólo es Navidad, que ya es decir bastante. No hay luces excesivas, nada más las necesarias para alumbrar y ver, no hay tantos ruidos como en España, no hay tantas motivaciones extra que giran en torno a la Navidad pero que no son Navidad. Es Navidad desnuda, Navidad de invierno, pero Navidad profunda, de la que los peregrinos se entusiasman”.

El franciscano también ha contado qué está viendo junto al grupo de 40 peregrinos que le acompaña: “Fundamentalmente, vamos a estar en Belén tres veces: el día 23, en Nochebuena y también el día de Navidad. Pero vamos a verlo todo”.

“Los cristianos de aquí, como son minoría, son muy creyentes y practicantes, con lo cual la iglesia de la Natividad, el día de Nochebuena, la ponen abarrotada, tanto que no cabe ni un alma más. Esa es una de las razones por la que los peregrinos celebramos la Nochebuena en el Campo de los Pastores, que también es muy agradable”, explica fray Pedro.

Él lleva años acompañando peregrinos a Tierra Santa, y cree que viajar allí cambia la mirada: “Me dicen que desde que vinieron a Tierra Santa, leen el Evangelio de otra manera, lo escuchan de otra forma y lo interiorizan, porque antes aquello no sabían lo que quería decir, pero ahora el Evangelio se me aparece distinto, como algo que he vivido y que sigo experimentando”, asegura.