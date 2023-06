Fray Marcos, de Masterchef a TRECE: “Quiero que el Evangelio se ponga de moda”

Durante semanas se ha estado colando en millones de hogares a través de la televisión. Ha dado testimonio de su fe, de su vocación como sacerdote y dominico, y se ha ganado el cariño de miles de seguidores del reality show culinario más famoso de España. Sin ninguna duda, fray Marcos ha roto moldes y estereotipos, y por ello ha visitado el plató de ‘Ecclesia’ en TRECE, con Álvaro de Juana, rodeado de preguntas, risas, retos y muchas sorpresas.

En su participación en Masterchef, el sacerdote ha querido mostrar una Iglesia de puertas abiertas, rechazando las etiquetas de famoso o influencer: “mi interés es que el Evangelio, la Buena Nueva, se ponga de moda. No hay que dejar que la buena educación y los modales se pierdan”. Consciente de la fugacidad de la televisión, el dominico se muestra agradecido ante todas las muestras de cariño que lleva recibiendo desde hace meses, que le han desbordado.

Pese a ingresar en la Orden de Predicadores en 1995 y cursar estudios de comunicación social, a fray Marcos su pasión por la cocina le viene de su infancia en los Andes venezolanos. Como su abuela no le dejaba cocinar con ella, él se marchaba con la vecina para aprender y practicar. “Recuerdo un arroz que me quedó pegado como un puré de patatas, no sé cómo su marido se lo pudo comer y decirme que estaba bueno”, explica riendo, aunque pone en valor esa pedagogía constructiva. También reconoce que muchas veces se escapaba de casa para cocinar en lugar de estudiar. “Yo hice muchas ‘tremenduras’ de niño, muchísimas. Mis amigos aún no me creen cuando me ven de fraile… Pero ser tan extrovertido me ha traído a mundos como estos”.

Pero fray Marcos no es el único sacerdote que ha pasado por los fogones de Masterchef, al menos contando las ediciones internacionales. El exaspirante de una de las ediciones ‘celebrity’ en Uruguay, Juan Andrés ‘Gordo’ Verde, tuvo también una participación muy destacada, y no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar al venezolano, hasta el punto de emocionarlo. “Hago una retrospección en mi vida, y a mí me ha costado mucho mantenerme en la vida religiosa, porque el mundo te ofrece otras cosas. El ejemplo y las palabras del padre ‘Gordo’ Verde me emocionan”.

Después de dar a conocer su afición al deporte y al merengue (prefiere “el baile al postre”), el dominico ha aceptado el reto del programa ‘Ecclesia’: preparar un tartar de salmón, lejos de la presión de Jordi, Samantha y Pepe. Por sus cuchillos y cuencos han pasado los aguacates, el pescado, tomates, limones, cebollino y cilantro. Aunque ha extrañado el mango como su toque especial y el aro para emplatar que tenían en el talent show culinario, ha superado la prueba con éxito. “Así lo puede hacer cualquiera desde casa”.

Su visita a Masterchef no solo ha sido un escenario donde compartir su receta favorita, las arepas de yuca. Para fray Marcos ha sido una oportunidad de salir de su zona de confort. “Predicar en el templo es muy fácil porque todos vamos a lo que vamos. Pero en otro terreno, donde también nos envía el Señor, ahí está la prueba. Yo quería dar a entender que no soy perfecto, aunque sea consagrado, también puedo fallar. Pero el Señor nos ama tal y como somos, con todo”. Fray Marcos también sea ganado nuestros corazones.