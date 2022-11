Fidel Herráez, arzobispo emérito de Burgos: "El Concilio Vaticano II sigue teniendo vida en este momento"

Don Fidel Herráez Vegas, arzobispo emérito de Burgos, ha sido el protagonista del programa 'EMÉRITOS' de TRECE que se ha emitido este sábado, 19 de noviembre. Don Fidel ha acogido el equipo de TRECE en el Seminario Diocesano, “un lugar especialmente querido no solamente en la diócesis, sino en toda la sociedad burgalés”.

Recordando su infancia en su ciudad natal, Ávila, don Fidel ha rememorado “la única desgracia” que tuvo: la prematura muerte de su padre. “Estaba cumpliendo los 40 años cuando en un proceso pos-operatorio falleció. Mi madre en aquel momento tenía 31 años, mi hermano iba a cumplir 12, yo 10, y sí que la vida tuvo un cambio externo para nosotros. Mi madre decidió, y con acierto, que nos trasladásemos a vivir a Madrid para allí comenzar también nuestros estudios”.

Sus 12 años en el Seminario: "Fue una época muy importante para mi vida"

Su primer recuerdo de su vocación lo tuvo en el año 1956 mientras estaba haciendo el bachillerato: “Yo en realidad había pensado ser médico, pero justamente cuando estaba terminando el segundo curso comencé a pensar en la posibilidad de ser sacerdote […] por un lado, quería vivir siendo buen amigo de Dios, y, por otro lado, quería ayudar a que otros lo conocieran y fueran también felices. Eso hizo que comenzase a pensar en ser sacerdote”.

Durante el mes de agosto, 120 jóvenes empezaron a hacer un curso de selección para el seminario: “El 6 de octubre entré con una imagen inolvidable para mi madre y también para mí, subir las escaleras con el colchón al hombro. Allí estuve 12 años de mi vida y me lo pasé estupendamente, fue una época muy importante para mi vida”. Transcurridos los 12 años, Don Fidel fue ordenado sacerdote en el mayo del 1968.

Su etapa universitaria en Roma y la anécdota con el cardenal Tarancón

Hablando sobre el Concilio Vaticano II, Don Fidel ha subrayado que fue “el paso más importante y más bello que tuvo el Espíritu del Señor en la Iglesia. Ciertamente, conllevó una acogida diversificada, muchísimos lo acogimos con verdadero entusiasmo. Yo recuerdo que en el Seminario Menor seguíamos todas las crónicas de Roma, todo lo que cada día se enviaba. Tampoco hay que omitir que conllevó un desconcierto para aquellos que habían vivido una serie de realidades en su formación. Hubo perplejidad en algunos, disgustos en otros [...] sigo pensando que el Concilio Vaticano II sigue teniendo vida en este momento”.

Don Fidel también ha tenido la oportunidad en 'EMÉRITOS' de recordar su etapa universitaria en Roma: “Me sorprendió el cardenal Tarancón que me llamó un día preguntándome que quería estudiar y diciéndome que me tenía que ir a Roma a estudiar teología moral. Unos meses después, al volante de mi Seiscientos, me fui a Roma y fueron unos años preciosos”.

Casi 20 años como obispo auxiliar en Madrid

El arzobispo emérito de Burgos fue durante casi 20 años obispo auxiliar en Madrid: “Vivimos muy unidos al cardenal Rouco y no tengo ningún inconveniente en decir que él me fue enseñando a ser obispo no con lo que me decía, sino con lo que yo iba viendo. La tarea en Madrid es tan intensa, tan amplia, tan variada, tan enriquecedora que fueron unos años muy densos”.

Tras su larga etapa en Madrid, el Papa Francisco lo nombra arzobispo de Burgos: “Aquí he sido y soy muy feliz, la vida ha sido muy intensa. Ahora mismo se agolpan realidades vividas, personas, sacerdotes, religiosos, el ámbito de la universidad, los militares, las empresas. He procurado estar en todos los ámbitos, con sencillez, pero para todos. He visitado las 1003 parroquias de esta diócesis, la segunda con más templos”.

Hijo adoptivo de Burgos

“Me he hecho un burgalés más hasta tal punto que me sorprendieron cuando me nombraron hijo adoptivo de Burgos. Difícil sintetizar todos estos años en Burgos, pero doy inmensa gracias a Dios a cada uno de las personas que los han hecho posible”, ha dicho Don Fidel en 'Eméritos'.

Hablando sobre uno de los eventos más importantes de estos años en Burgos, el VIII Centenario de la Catedral, Don Fidel ha remarcado que fue una realidad “muy intensa que se ha prolongado durante cinco años y no ha sobrado ni un día. Se ha vivido en muy diversos ámbitos, realidades, perspectivas y ha merecido la pena. Se ha implicado toda la sociedad burgalesa, doy gracias a Dios por esto”.