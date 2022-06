Fermín Negre sobre el 30 aniversario del grupo 'Ixcís': “Dios ha puesto la música en nuestros corazones”

El grupo malagueño de música católica, Ixcís, cumple 30 años. A lo largo de este tiempo han publicado un total de 10 discos, que animan a la gente a sumarse a la oración a través de la música. ECCLESIA ha podido hablar con Fermín Negre, el fundador de este grupo, para que nos cuente más sobre este proyecto que inició hace tres décadas y que está de aniversario.

Hoy celebramos nuestros 30 años de camino en la música que nace del Evangelio. Gracias a todos y hoy especialmente agradecemos vuestra oración. ¡Nos rezamos! ?????? ♥?https://t.co/9hZJI06fVRpic.twitter.com/gFt62FEvsy — ?? Ixcís ?? (@grupoIxcis) June 17, 2022

Sobre cómo surgió el grupo Ixcís, Negre explica que “estando en mi último año de seminario en 1992 tenía unas canciones y junto a otro seminarista nos pusimos a grabarlas, pero no había ninguna otra intención, simplemente tener un recuerdo de esas canciones. Al mes siguiente me ordenaron sacerdote y aquello se quedó ahí. A medida que pasó el tiempo fui componiendo canciones y poco a poco me fui encontrando con otra gente a las que les propuse pertenecer a un grupo que se llamaría Ixcís. Realmente el grupo nació con el segundo disco, pero sin el primero no hubiera surgido todo esto. En el año 97 la formación empieza a funcionar, pero el origen es el año 92, así que nació sin pensarlo y lo que era un grano de mostaza se convirtió poco a poco en un árbol que nos dio cobijo a muchos y así hemos llegado a cumplir 30 años”.

El sacerdote indica que ellos no hacen conciertos, si no que celebran un comparciertoración. “Hacemos una mezcla de comunidad haciendo un solo corazón y una alma con los que están y el protagonista siempre queremos que sea el Espíritu, para que a través de nosotros anime a los demás. Juntos en comunión cantamos y compartimos. En cada comparciertoración hay un momento en el que nosotros dejamos la guitarra y la gente se sube al escenario para dar gracias a Dios y hace un eco de la palabra, como cuando hacemos oraciones y damos gracias a Dios”.

“Dios dirige el encuentro orante a través de la música y el evangelio”

“En realidad lo que hacemos es dejar a Dios que sea el que dirija el encuentro orante a través de la música y el Evangelio. Hace unas semanas tuvimos una actuación en Arroyo de la Miel que para nosotros fue una fiesta de cumpleaños. Había mucha gente a pesar de que fue una fecha complicada. Lo que queríamos era celebrar y vino bastante gente. Fue un cumpleaños feliz y tuvimos un repaso sobre los 10 discos que tenemos. Fue un momento para dar gracias a Dios por ser el que más se ha empeñado en esta historia, luego a todos los que han pasado por Ixcís. También agradecer a la gente que son el motor y los que no se escriben, nos animan y cantan nuestras canciones”.

En referencia a los frutos que se han recogido gracias a este grupo de música, Fermín afirma que “todos los días nos llegan mensajes agradeciéndonos por distintos motivos. Hay gente que nos dice que les hemos ayudado en su vocación, otros que nos dicen que les hemos levantado en momentos difíciles, gente a la que desde el hospital la música le ha acompañado y le ha ayudado a pasar esos tragos duros de la enfermedad o de alguna operación. Para nosotros es un regalo ser una familia entre nosotros y encontrarnos como familia en tantas parroquias. Siempre nos hemos sentido en casa y nos han abierto los corazones en todos los lugares. Cada cara, cada gesto y cada abrazo ha sido un gran regalo.

¿Que aún no tienes en tu agenda la ??Noche Talithakum???

Este año vuelve tras la pandemia. Una noche de arte y oración con actuación de @grupoIxcis, @elarboldezaqueo,@joseibannez y mucho más!

?? 2 de julio

?22.00 horas.

??Villa Ascensión (Mollina) pic.twitter.com/OMpRKdLBl8 — Diócesis de Málaga (@DiocesisMalaga) June 22, 2022

Fermín Negre adelanta que “en este momento estamos centrados en el disco número 11. Ya hemos empezado la primera piedra de este nuevo disco que será de Cantos cortos de oración. Nosotros alternamos en los discos uno de canciones largas y otro de canciones cortas, como mantra para orar”.

El sacerdote ha finalizado su intervención, exponiendo que “nosotros tenemos una canción que se llama “Regalada” y el resumen sería decir que nos sentimos regalados por un Dios que nos ha dado tanto. Que nos ha dado la música, la ha puesto en nuestros corazones y nosotros la hemos lanzado en las travesías de estos mares y ha llegado a alguna gente y por eso damos gracias a Dios”.