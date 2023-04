La experiencia de ser "familia misionera" en la España vaciada durante la Semana Santa: "Actitud de servicio"

Cada año unas 100 familias del Regnum Christi dan su sí a la Iglesia para ayudar en parroquias de distintas provincias españolas. Ayudan a párrocos de zonas rurales, donde un mismo sacerdote atiende pastoralmente a varios pueblos, multiplicando su trabajo en la Semana Santa.

La misión es diferente para familias con niños de 1, 8 o 12 años, pues los ritmos son diferentes acoplándose cada unidad a la realidad familiar. Las familias con niños mayores se encargan de coordinar la ayuda con el párroco (organizar oficios, visitar los hogares, invitar a los sacramentos). Cada uno tiene su lugar y todos dan un testimonio alegre de su fe.

"Vamos en una actitud de servicio a hacer lo que nos piden"

María José Piñero, junto con su marido y sus 5 hijos, se irán esta semana de misiones a El Bierzo en León. Una experiencia que hemos conocido este martes en el programa 'Ecclesia al Día' de TRECE. ¿Qué significa ir a la España vaciada a evangelizar como misionero?: “Es una experiencia brutal que se funda sobre todo en el servicio a la Iglesia diocesana, a esos párrocos que están en pueblos muy pequeños y que les toca cuidar a 10-15 pueblos y en Semana Santa y en el Triduo Pascual, cuando hay más oficios y misas, resulta todo más complicado para ellos”.

“Nos llaman, nos piden ayuda y vamos en una actitud de servicio a hacer lo que nos piden: desde ir por las calles, llamar a las puertas diciéndoles que vamos de parte del párroco a invitarles a vivir la Semana Santa hasta limpiar la puerta de la Iglesia del pueblo que está más lejos. Lo que haga falta”.

"Como familia afianzamos muchísimo nuestra fe"

¿Es de verdad necesario evangelizar también durante la Semana Santa cuando todos los días vemos procesiones y diversas celebraciones? Para María José, “es necesario evangelizar todos los días del año y toda la vida. Algunos tenemos la suerte de conocer al Señor y otros, o no le conocen o le han conocido y se han alejado de él. Nosotros vamos de una manera muy sencilla y natural: por las calles, cantando, haciendo ruido y es una experiencia en la que, además de ayudar al párroco, como familia, afianzamos muchísimo nuestra fe”.

No es la primera vez para la familia Piñero que se van a misiones en Semana Santa. De hecho, llevan ya unos años y ella lo hizo como juventud misionera durante muchos años: “No nos planteamos la Semana Santa de otra manera”. ¿Cómo vuelve uno de esta experiencia?: “Todos hacemos una gran comunidad y un gran equipo, y sobre todo los niños no nos perdonan si al año siguiente no vamos a misiones. No hay otra opción para ellos”.