Esta es la oración de Acción de Gracias de la PEJ: "Que los jóvenes sean testigos de la alegría del Evangelio"

“Cuando volváis a casa y afrontéis los compromisos diarios de vuestra vida, transformar vuestros ambientes con la fuerza del Evangelio y ser testigos de lo que habéis visto y oído, de lo que habéis vivido, dando testimonio de vuestra fe y razón de vuestra esperanza".

Con este cometido envió el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, a los jóvenes que habían participado en la Peregrinación Europea de Jóvenes que se celebró en la ciudad compostelana del 3 al 7 de gosto.





Por eso, les pidió que cuidasen mucho la peregrinación de vuelta, sabiendo que "si queréis ir de prisa, tal vayáis solos, pero si queréis llegar lejos, habéis de ir acompañados. Seguramente que el Apóstol Santiago os ha ayudado a calzar las sandalias de la esperanza".

Para ello, este martes 9 de agosto se ha publicado la oración “por los frutos de la PEJ”. Una oración que también es de agradecimiento por los días y experiencias vividas durante el encuentro, para que “que las semillas que han sembrado entre los jóvenes den fruto abundante para la renovación de la Iglesia y de la sociedad”.





Oración de Acción de Gracias

Te damos gracias y te bendecimos Padre por tu presencia entre nosotros durante los días de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Confiando en tu amor misericordioso nos dirigimos a ti.



- Te bendecimos por el papa Francisco, por su amor y ternura hacia los jóvenes; concédele la salud necesaria para que pueda continuar su ministerio como pastor de la Iglesia universal.



- Te bendecimos por los miles de jóvenes que han participado en la PEJ 2022; que con la ayuda del Apóstol Santiago sean testigos de la alegría del Evangelio que han vivido y compartido estos días.



- Te bendecimos por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que nos ha acogido estos días, y por todos los obispos que han caminado junto a los jóvenes de sus diócesis; que desde la escucha y la acogida reconozcan el espacio que les corresponde en una Iglesia sinodal.



- Te bendecimos por todos aquellos que han acompañado a los jóvenes durante la PEJ 2022: sacerdotes, religiosos, consagrados, animadores, catequistas…; que con la fuerza de tu Espíritu los acompañen en sus lugares de origen para que puedan madurar y fructificar las experiencias vividas durante la peregrinación.



- Te bendecimos por los jóvenes que se han hecho presentes en el Pórtico de la vocación; para que descubran su vida como vocación y respondan con generosidad a la llamada personal que les hace Jesús.



- Te bendecimos por todos aquellos han animado las diversas actividades formativas, lúdicas y espirituales, que se han desarrollado en la PEJ 2022; que las semillas que han sembrado entre los jóvenes den fruto abundante para la renovación de la Iglesia y de la sociedad.



- Te bendecimos por los voluntarios que han ofrecido su tiempo y sus energías; que esta experiencia de servicio desinteresado transforme sus vidas, sus familias y sus comunidades.



- Te bendecimos por el equipo de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia y la Delegacion de juventud de Santiago, que han preparado y hecho posible esta PEJ 2022; para que su trabajo y dedicación se vean recompensados con la renovación espiritual de los jóvenes de España.



- Te bendecimos por los vecinos de Santiago de Compostela, las autoridades civiles, responsables del orden público, servicios de salud, técnicos, etc. que nos han acogido y han facilitado el desarrollo de la PEJ 2022; que tu bendición llene sus vidas de gozo y esperanza.



Padre bueno, tú que nos has sacado de nuestra tierra, nos has puesto en pie y nos has convocado bajo la protección del Apóstol Santiago, haz que nuestra vida sea siempre un camino: ¡un camino con Jesucristo tu Hijo, un camino hacia ti y hacia los hermanos, un camino en el servicio y en la alegría!. Amén.