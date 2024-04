El Esperanto, la lengua con vocación universal que ha recuperado un instituto de Vélez-Málaga

En el mundo de hoy damos por sentado que el inglés es el idioma universal por excelencia. Pero hace siglo y medio el médico polaco Ludwik Lejzer Zamenhof creóel Esperanto, un idioma basado en las lenguas románicas, germánicas y eslavas, con el fin de que sirviera como lengua universal.

No obstante, su expansión no progresó como le hubiera gustado, frenado por los propios estados que defendían su carácter identitario. Lo que muchos no saben, es que el Esperanto no es un idioma muerto, ya que hay una comunidad mundial que se comunican en esta lengua, también en España.

El instituto malagueño que ha incorporado el Esperanto en su plan educativo

En el instituto 'Almenara' de Vélez-Málagahan conseguido incorporar en su programa educativo el Esperanto como optativa en alumnos de Primero de Bachillerato. Una asignatura que imparte el profesor Fabián Jiménez, quien en 'ECCLESIA al día' recalca que no ha resucitado ninguna lengua, ya que insiste que está más extendido de lo que parece.

“Es una realidad que hablan miles de personas en el mundo, también en España. Es la primera vez que un instituto de educación pública se estudia esta lengua, gracias al apoyo de la comunidad educativa. Es una realidad de hace más de 100 años con apoyos como de la UNESCO”, ha señalado.

La proeza del único instituto de España que ha resucitado el esperanto, el idioma que creó un oftalmólogo polaco en 1887: "El fin no es competir con el inglés"https://t.co/ZqeLG3k8gl

*

Pri la instruado de #Esperanto en mezlernejo @iesAlmenara de Vélez-Málaga

En @ElPeriodico_Esp — Federación Esperanto (@esperantoes) March 25, 2024

En el 'Almenara' la acogida del Esperanto por parte del alumnado ha sido positivo: “La enfocamos en Primero de Bachillerato, que es cuando el alumno tiene una madurez más apropiada para sacarle todo el jugo que tiene este idioma. En un solo curso tienen un buen nivel, incluso un B1 y les permite la oportunidad de viajar”, ha precisado Fabián Jiménez.

De hecho, dos alumnos del centro han viajado a Italia para asistir a un seminario sobre Derechos Humanos y migraciones que se ha desarrollado en Esperanto: “Han viajado dos días con los gastos pagados gracias a dominar esta lengua, y han convivido con alumnos de toda Europa que hablan Esperanto”, se ha congratulado el docente.

El Esperanto: un idioma que llama la atención a personas "con nivel cultural elevado"

Jiménez ha aclarado que el Esperanto no compite con otros idiomas, si bien posee la capacidad de facilitar el aprendizaje de otras lenguas, ya que “te permite pensar de manera más lógica y racional, te abre la mente”, ha subrayado.

“En el Almenara' lo usamos como herramienta educativa para mejorar el aprendizaje de otros idiomas y sacar el provecho de hablar este idioma en sí mismo”, ha agregado.

Cuestionado sobre el perfil del estudiante que se inscribe en la asignatura, Fabián Jiménez ha asegurado que son personas “curiosas, con inquietudes que salen del marco habitual, tienen un nivel cultural elevado y esa curiosidad les lleva a informarse, porque existen prejuicios sobre esta lengua y una vez que descubren que existe una comunidad de hablantes importante, muchos se decantan por estudiarlo”, ha explicado.

Y es que hay un gran número de asociaciones científicas, filosóficas y una tradición literaria en este idioma, lo que lleva al profesor de Vélez-Málaga ha afirmar que se trata de una lengua con presente y futuro.

Los interesados en aprenderlo, pueden solicitar información a través de la web de laFederación Española de Esperanto, así como recurrir a páginas digitales como Youtube.