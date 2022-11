Ernesto Brotóns: "En Plasencia me lo están poniendo fácil"

Hace aproximadamente un mes, monseñor Ernesto Brotóns era nombrado obispo de Plasencia. El nuevo prelado ha atendido al programa 'ECCLESIA' de TRECE, en el que ha explicado cómo ha sido su primer mes al frente de esta diócesis.

"Han sido días muy intensos, con muchos kilómetros a la espalda", explica Brotóns sobre esta semana, en la que su tarea ha sido la de "empaparme de la realidad diocesana, de conocer a la gente y que la gente me conozca". Asegura que se ha encontrado con "una Iglesia viva, con ganas y con mucha gente entregada en sus pueblos, parroquias y movimientos. Esto es un regalo". Sin embargo, aunque ahora lo vive "con una infinita confianza en Dios", confiesa que "recibí el nombramiento con temor y temblor".

Responsabilidad

Hace unos días, el nuevo obispo de Plasencia atendía a los medios locales, a los que explicó que se sentía como en casa. En el programa 'ECCLESIA', Ernesto Brotóns ha profundizado sobre la acogida que ha recibido de los feligreses de su nueva diócesis. "Me han hecho muy fácil el hecho de salir de mi tierra, la distancia con mi familia y con mi entorno, y la responsabilidad que supone el ministerio que asumo", y concluyó que no camina solo: "En Plasencia me lo están poniendo fácil a pesar de las dificultades".

Además, Brotóns es uno de los obispos más jóvenes de nuestro país, y con 54 años ha recibido el encargo de una diócesis con casi 250.000 feligreses. El nuevo obispo ha hablado sobre la posible conexión que puede tener con los más jóvenes por su corta edad. Ante esto, ha asegurado que la pastoral juvenil "es cuestión de querer realmente a los jóvenes". "Es el amor el que hace compartir lo que te llena".

"Un regalo" estar en la Plenaria

Participará por primera vez en la Asamblea Plenaria de los obispos españoles que se celebra del 21 al 26 de noviembre y en la que se elegirá al nuevo secretario general. "Encaro la Asamblea con respeto, con mucha responsabilidad y con ilusión. Es un regalo poder encontrarme con mis hermanos obispos que desde el principio me han transmitido su cercanía, apoyo y oración", ha dicho en TRECE.

Ernesto Brotóns ha ejercido su ministerio sacerdotal en Zaragoza. Ahora afronta una nueva misión: ser el 84º obispo de la diócesis de Plasencia, una realidad eclesial veterana que existe en nuestro país desde el siglo XIII y que afronta con alegría y confianza en Dios y en la Iglesia.