@elmaridodelarubia, la cuenta para alcanzar la santidad en el matrimonio: "Lo decía Benedicto XVI"

Este domingo, 17 de marzo, la Iglesia celebrala festividad de San José, por lo que es buen momento para mirar a los matrimonios cristianos poniendo el foco en los maridos. El influencer José Francisco ofrece consejos a través de sucuenta de instagram @elmaridodelarubia para ser un marido santo.

José Francisco está casado con Janín Sánchez, quien durante cinco años rezó diariamente para encontrar un marido ejemplar. Y es que Janín hubo un tiempo en el que no creía en el amor verdadero, debido a sus fracasos sentimentales y al de sus padres. Pero poco a poco, gracias a la oración y a conocer el testimonio de los padres de Santa Teresita, fue experimentando un proceso de conversión.

“Después de cinco años esperando a mi futuro marido, tuve una conversión paulatina y estuve todos los días rezando, yendo a misa, rezando el rosario, las adoraciones...”, ha explicado en 'ECCLESIA al día' Janín, que conoció a José Francisco en Me?ugorje: “Descubrí que el amor verdadero para siempre existe, además siendo felices y solo poniendo a Dios en el centro”.





"Los maridos somos más reacios a esta vida espiritual"

El proyecto de José Francisco no puede ser más hermoso, ser un esposo santo, aunque es consciente de que esa responsabilidad pertenece a Dios: “Yo pongo mi voluntad pero quien da esa gracia es Dios. Es una llamada univesal independientemente de nuestra vocación al matromonio, estamos llamados a ello”, ha contado el joven influencer, quien ha recordado que Benedicto XVI “nos decía que no estamos llamados a la comodidad sino a la grandeza”.

A través de su cuenta @elmaridodelarubia, José Francisco se dirige a los maridos de todo el mundo, siempre poniendo a San José como ejemplo, con el objetivo de que “hagan esposas felices y que haya matrimonio santos”.

Y es que como ha recalcado, es un colectivo al que cuesta más atraerles hacia Dios, por lo que el influencer veía necesario un canal dirigido a ellos: “Hay muchas cuentas buenas que hablan de los matrimonos, pero sentía que tenía que enfocarlo a los maridos, porque somos más reacios a esta vida espiritual y las mujeres quizás tengan más esa llamada. Si cada marido nos abrimos a ese acercamiento con Dios, puede haber matrimonios santos, extenderse a la sociedad y tener hijos santos”.

"El demonio quiere atacar a los matrimonios para que no haya una sociedad en paz"

José Francisco ha defendido en TRECE el contenido de su canal, en un contexto además donde con frecuencia se ve cuestionada la figura de los maridos como consecuencia “de un feminismo mal entendido” que estigmatiza a los maridos: “El esposo tiene que retomar su importancia, de liderar, de ser cabeza pero siempre al servicio”.

No obstante, el joven esposo reconoce que a veces el hombre no ha estado a la altura en su matrimonio por diversas circunstancias: “Pienso en mujeres que abortan por que no tienen un hombre a su lado que las apoyen, o hombres que se van con una amante, o que están dedicados al trabajo en exclusiva y dejan abandonado el hogar. El demonio quiere atacar a los matrimonios para que no haya una sociedad en paz que sane la célula primordial que es el matrimonio”.

José Francisco y Janín siempre tienen como referentes a San José, a quien ambos definen como “el más servicial, el más amoroso y el más paciente”, por lo que el objetivo es imitarle: “A él nos encomendamos, somos el ejército de San José que somos maridos y mujeres que quieren ser santos en su matrimonio. A veces pedimos por matrimonios separados para que vuelvan a casa”, ha apostillado el infuencer.

El consejo para un matrimonio santo: "Todo está en el Evangelio"

Cuestionado por la fuente desde la que bebe a la hora de dar consejos a sus seguidores en instagram, José Francisco no duda: “Todo está en el Evangelio y en los santos como San José o Juan Pablo II y la Teología del Cuerpo, entre otros”, señala.

Ante la festividad de San José este domingo, José Francisco invita a los matrimonios a vivirlo de forma especial: “Las puertas del Cielo se abren de par en par y podemos pedir aquellos imposibles que más necesitamos y extender esta actitud al resto de días de nuestra vida porque San José es nuesto padre adoptivo”, ha aseverado.