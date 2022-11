La directora del Congreso de Escuelas Católicas: "Los docentes lo han dado todo y más en este tiempo"

“Hemos visto realmente la ilusión y las ganas con las que la gente ha llegado aquí para reencontrarse, es impulso y una energía brutal”. Con este entusiasmo afronta Victoria Moya, directora del XVI Congreso de Escuelas Católicas “Inspiradores de Encuentros”, que reúne en Granada desde este miércoles y hasta este viernes a más de 2.000 directores, profesores y titulares de centros.

“Creo que el sector educativo necesitaba este soplo de aire fresco. Han sufrido muchísimo, se han adaptado a la pandemia, a los problemas sociales, a una nueva ley educativa impuesta demasiado rápido... Y ahí están como campeones”, ha valorado Moya agradeciendo ese esfuerzo y trabajo de los profesionales.

Encuentros en red

Un impuslo que también ha tenido respuesta en redes sociales, ya que durante la jornada de ayer, el Congreso se convirtió entrending topic en España, provocando “encuentros” también de forma virtual. “Sobre todo me quedo con eso, con las ganas de encuentro de esta primera jornada”. De esta forma, ha puesto el ejemplo del filósofo José María Esquirol, que ha invitado a los participantes “a parar en esta vida de vorágine que vivimos”. “Que alguien venga a hablarte pausadamente, con su palabra, a decirte lo que es el encuentro y cómo lo entiende, solo puede generar agradecimiento. Ha sido un arranque precioso”.

Y es que parar y “cuidarnos” es uno de los ejes de este encuentro. Porque “si no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, es imposible cuidar a los demás y por tanto, cuidar a nuestros alumnos. Entonces, por eso partimos de ahí, partimos del encuentro con uno mismo, del encuentro con el otro, sea cercano o no lo sea, y del encuentro con Dios. De ese tampoco nos olvidamos”, ha destacado la directora.

Un papel fundamental

El secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, hablaba en la apertura del Congreso de que este encuentro se hace realidad en la escuela, pero también en la búsqueda de realidades, valores y comportamientos que ofrecen los centros católicos. Por eso, ha expresado Moya, “nosotros creemos que la escuela católica tiene un papel fundamental en este momento de desencuentro vital que tiene la sociedad. Nosotros somos un lugar privilegiado de encuentro en la comunidad educativa, entre los profesores, las familias, las instituciones públicas que a veces no nos están dejando expresarnos como verdaderamente somos”.

De esta forma, ha hecho una llamada de atención a la “escasa representación política” que ha asistido al evento. “ Me parece una verdadera pena porque no se están dando cuenta del alcance que tiene el reunir a todos estos profesionales que trabajan y quieren luchar por esto. Están perdiendo una gran oportunidad”. Precisamente, y aludiendo al lema del Congreso, ha destacado que, “si no nos encontramos, esto no llega a ningún lado. Si no somos capaces de encontrar los puntos que nos unen, al final los que pierden son los alumnos y eso no lo podemos permitir”.

La ilusión no se queda "aquí"

Desde escuelas Católicas esperan que tras este Congreso, “la ilusión y la fuerza no e quede aquí”: “Lógicamente esto será un punto de inflexión, esperamos ser capaces de impulsar entre nuestra gente esa energía que tanto necesitamos para transmitírsela a los nuestros en nuestras comunidades educativas”.

Pero antes de terminar, la directora ha querido desvelar para ECCLESIA algunas de las sorpresas que les esperan a los participantes durante el resto de jornadas: “Vamos a tener sorpresas, contamos con Nachter, un humorista que es capaz de hacernos sonreír con las más diversas situaciones que vivimos diariamente en nuestro sector yreírnos de nosotros mismos. Vamos a bailar con David de María, con Jorge Ruiz… Y nos quedan muchísimas cosas súper interesantes que vivir”.