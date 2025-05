Las diócesis se someten a un estudio de transparencia que incluye el salario del obispo o aspectos doctrinales: "Base para una democracia activa"

Publicado el 12 may 2025, 17:17 - Actualizado 12 may 2025, 17:19

Un total de 45 diócesis españolas han participado en el plan de evaluación de las webs institucionales que realiza la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2012, con el objetivo de promover una cultura de apertura y diálogo con la ciudadanía.

La nota media de las diócesis evaluadas es de 6,25. De las diócesis estudiadas, tres de ellas han obtenido el diez (Bilbao, Cartagena y Solsona). Se espera que a finales de mayo las 69 diócesis participen en este estudio, cuyas valoraciones pueden consultarse en la plataforma infoparticipa.info, de acceso libre.

“Es un proyecto que se realiza en plan colaborativo y en abierto”, explica en 'Ecclesia al día' Marta Corcoy Rius, investigadora y coordinadora del estudio. “Nosotros hacemos la evaluación y enseguida la publicamos para que las propias diócesis, la ciudadanía y los feligreses puedan verla y manifestarse”.

Este sistema permite no solo detectar carencias, sino fomentar la mejora continua: “La propia diócesis la ve y contacta con nosotros y mejora la información, que eso es lo más importante de un proyecto de investigación”, afirma Corcoy.

Indicadores clave: del plan pastoral al sueldo del obispo

El proyecto mide desde aspectos organizativos y económicos hasta elementos sociales y doctrinales, así como la agenda o las noticias de la diócesis, pero también incluye indicadores más llamativos, “que son más golosos, como la agenda del obispo o la retribución del obispo”.

Uno de los valores diferenciales del proyecto ha sido su vocación de diálogo. No se trata solo de fiscalizar, sino de invitar a mejorar. “Sometemos la información a la opinión de las diócesis, de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Ha habido medios que nos han dicho: ‘Está muy bien, me gustaría conocer más’”, comenta la investigadora.

La transparencia como motor de participación

La investigadora es clara respecto a la importancia del acceso público a la información: “La transparencia es la base de todo, la base para una democracia activa y consolidada, y para una participación ciudadana de verdad”.

“Sin transparencia no hay democracia y no hay participación, y por tanto no tenemos ciudadanos bien informados para que puedan opinar”.

La reflexión alcanza incluso cuestiones éticas y políticas de fondo: “Si yo no sé, un ejemplo básico, cuánto dinero cobra el presidente del Gobierno o cuánto cobra el presidente de la Conferencia Episcopal Española, difícilmente podré juzgar cómo gestiona esa persona la entidad que representa”, ha puntualizado.

Cartagena, Bilbao y Solsona, las diócesis más transparentes

En la primera tanda de resultados, tres diócesis destacan por su puntuación: Cartagena, Bilbao y Solsona.

Sin embargo, la intención del equipo investigador no es señalar con el dedo, sino promover un cambio de cultura institucional. En palabras de Corcoy, “se ha hecho un trabajo de acompañamiento a las propias diócesis para que entren en la cultura de la transparencia y entiendan que las webs son el espacio por excelencia de comunicación entre la institución y el ciudadano”.

El proyecto no busca imponer, sino colaborar. Por ello, se deja un margen de tiempo para que cada diócesis revise y actualice su información antes de cerrar la evaluación definitiva. Las diócesis que alcanzan cierto nivel reciben un “sello de calidad” como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la información veraz.