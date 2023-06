La diócesis de Coria-Cáceres prepara un congreso "para afrontar la increencia y la indiferencia"

Los nuevos métodos y lenguajes, desde el mundo digital hasta la música, para la evangelización en una sociedad de la “cultura de la indiferencia y la increencia” estarán presentes en el XIII Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria-Cáceres, que se celebra este 3 de junio en Cáceres

"En una sociedad de la increencia y la indiferencia”, un mundo “sin barniz religioso y de alguna forma beligerante” con las creencias, con “falta de compromiso” y una vida “individualista, comunicar es un acto humano, ha expresado el obispo Jesús Pulido, haciendo alusión al título de esta edición es: “Evangelizar hoy en la cultura de la indiferencia y la increencia».

??¡Comienza la cuenta atrás!



??¡Participa en el XIII Congreso Teológico Pastoral!https://t.co/ymsYdEStJF



??Evangelizar hoy en la cultura de la indiferencia y la increencia

+info: https://t.co/Hd3XXuJJfypic.twitter.com/d7SHpCG6lD — Diócesis Coria-Cáceres (@CoriaCCDiocesis) May 29, 2023

Un Congreso que llega con bastantes novedades. El primer cambio es el de una nueva comisión organizativa fruto del cambio del equipo formativo del seminario para impulsar la pastoral vocacional. Y también cambia la dinámica: «va a ser bastante más activo y participativo por los por los ponentes y se va a reducir a un día también para facilitar la participación de todos».

El obispo ha destacado la novedad del tema, una temática muy atractiva para todos los agentes de evangelización (catequistas, religiosos, profesores, sacerdotes, seglares, personal de Cáritas «Quizás hace unos años no hubiéramos puesto la palabra indiferencia, sino solamente la increencia. Cuando Juan Pablo II forjó el concepto de nueva evangelización dijo que una de las características del mundo actual era la increencia, una sociedad que ya no daba ni siquiera un barniz religioso. El análisis que los obispos han hecho de la sociedad actual, en el último documento de la Conferencia Episcopal, ‘Dios fiel mantiene su alianza’, que es un instrumento de trabajo para diálogo con la sociedad, se muestra que hay una indiferencia, que no solamente está en los no creyentes, sino a veces también en los propios creyentes. Hay una falta de compromiso, vivir la vida muy individualmente»

Por su parte, el director del Congreso Teológico-Pastoral, Roberto Rubio, ha destacado que "lo primero que planteábamos es que queríamos que este XIII Congreso Teológico-Pastoral fuese muy realista, que tuviésemos los pies en la tierra de la situación que nos rodea y de lo que estamos viviendo. Y entonces, una palabra que a todos nos llega, en todos los ambientes donde nos movemos, es la palabra indiferencia. Vivimos una cultura de la indiferencia muy fuerte. El gran drama es que parece que no necesitamos a Dios. Vivimos como si Dios no existiese», apostillaba Rubio quien considera que, es todo lo contrario: «nos damos cuenta de que todo el mundo está necesitado, de los valores, del mensaje, de todo lo que propone Jesús de Nazaret».

La organización del Congreso considera que el mensaje de Jesús de Nazaret sigue siendo atractivo, apasionante para este mundo, pero con nuevos lenguajes y métodos. «Queremos ahondar más. ¿Cómo llegamos al hombre y a la mujer de hoy que están tan necesitados de Dios en ocasiones sin saberlo?».

Otro de los ponentes será Toño Casado, quien se define como cura y artista. Conocido por sus musicales Via Crucis y 33, el Musical, que estuvo dos temporadas en IFEMA, tiene siete discos de música espiritual, religiosa para jóvenes. Unas experiencias que han tenido mucho ‘fruto’. «Sobre todo para personas no creyentes e indiferentes que iban al Musical sin saber lo que se iban a encontrar y que ciertamente salían muy sorprendidas y tocadas, primero por la belleza en sí y por la calidad. Es hora también de decir que la iglesia hace cosas muy bellas, con mucha calidad y que pueden llegar al joven de hoy y al mundo de hoy desde cualquier ámbito».

200 inscritos

Las inscripciones van a buen ritmo, ya cuenta casi 200 inscritos y se han realizado online precisamente en la línea con adaptarse a los nuevos tiempos. Pueden inscribirse aquí y la misma mañana del congreso en el Seminario.

«El mensaje sigue siendo el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La esencia del Evangelio es la misma, pero evidentemente la manera de llegar a los destinatarios no puede ser hoy día igual, porque cambia todo muy rápido y nuestros destinatarios hoy son nativos digitales que están al día en redes sociales y la Iglesia tiene que estar ahí», culmina Roberto Rubio.