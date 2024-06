Diego S. Garrocho sobre el cristianismo hoy en día: "Responde al anhelo de discursos verdaderos"

El futuro del cristianismo en una sociedad cada vez más secularizada y alejada de Dios, ha sido el tema sobre el que ha reflexionado la Universidad de Navarraen un encuentro organizado en Madrid por el Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea, en colaboración con la Fundación Impactun.

La escritora y periodista Ana Iris Simón y eljefe de Opinión del diario ABC Diego S. Garrochohan han planteado durante un diálogo la relevancia del cristianismo en el mundo de hoy, cuál debe ser su papel en la esfera pública o los retos de futuro en un contexto complejo, ya que si bien el 58% de los españoles se declaran católicos, apenas el 20% afirman ser practicantes, si tomamos como referencia los datos del CIS.

“Nuestra sociedad ha salido del cristianismo dando un portazo, sin embargo, son muchos los que se asoman por la ventana, anhelando el calor que arde en las comunidades cristianas, en el legado de verdad y belleza que reconocen en el catolicismo”, ha remarcado el profesor del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea, Ricardo Calleja, que fue el encargado de moderar el diálogo entre ambos periodistas.

En este sentido, Diego S. Garrocho coincide en apuntar la belleza del cristianismo y sus distintas manifestaciones culturales como caminos para llegar a la trascendencia.

“Es uno de los caminos más obvios de trascendencia, porque está naturalmente inscrito en el alma humana. Las cosas bellas son los instrumentos que Dios se dejó en el mundo para que reconociéramos que aquí ha habido alguien construyéndolo”, ha afirmado el también vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, Garrocho ha destacado que la conversión representa “la apuesta rotunda por el perdón en la religión católica y su impacto en la búsqueda de la verdad”.

Durante el encuentro en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra, el jefe de Opinión de ABC ha hecho también referencia al deseo de trascendencia que se percibe entre las nuevas generaciones, y que atribuye a la sed de este colectivo por encontrar un sentido y unos valores sólidos: “Generacionalmente, los jóvenes viven una nueva sed de sentido, anhelan valores sólidos, y la mejor manera de responder a esa demanda social es brindar discursos verdaderos".

Eso sí, Diego S. Garrocho ha abogado a su vez por hacer autocrítica como vía para volver a abrir esas puertas que para muchos han permanecido cerradas: “Lo que le falla a la Iglesia somos los cristianos: cuando no reconocemos nuestros errores, cuando no encarnamos las verdades del cristianismo en nuestra vida y cuando no creemos lo suficientemente bien”, ha expresado.