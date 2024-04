El día a día de Javier tras dos meses en coma y dos meses en la UCI de La Paz: "Tengo el récord"

La vida de Javier Muñoz dio un giro de 180 grados en noviembre de 2022, cuando un accidente de moto estuvo a punto de robarle la vida. Estuvo ingresado en estado muy grave. De hecho, ostenta el récord de tiempo en la UCI en el Hospital La Paz de Madrid con 100 días.

La recuperación no fue sencilla. Los dos meses de coma y las sucesivas operaciones hicieron que no pudiese caminar, hablar o comer al despertar: “Tuve que volver a aprenderlo todo, estuve seis meses de rehabilitación”, ha comentado en 'ECCLESIA al día'.

Un año y medio después, Javier lleva una vida normal, aunque convive con alguna secuela, como la pérdida de visión de un ojo. Ahora pretende ayudar a pacientes con daño cerebral adquirido y a sus familiares a través de la fundación 'Vivir dos veces' “para que ese camino sea un poco más fácil, ser un faro que ilumine ese camino tan oscuro”.

Durante el coma, Javier Muñoz tenía sueños de lo más surrealistas: “Al despertar no me preocupaba volver a andar, sino cómo iba a pagar el ático de San Sebastián, cuando no tengo ningún piso en San Sebastián. Tuve otros sueños que se cumplieron, como el que mi empresa, Furtivo, recibiese un premio, y en noviembre de 2023, cuando se cumplía el primer aniversario de mi accidente, nos dieron el premio de joven empresario de Madrid. A veces se cumplen”, ha relatado con una sonrisa.

"Hay que dejarse guiar por los expertos en daño cerebral"

La fundación 'Vivir dos veces' comenzó su andadura hace unas semanas. No solo nace con la vocación de ayudar, sino también de agradecer a la familia, amigos y a los profesionales sanitarios tanto cariño y dedicación: “Me siento afortunado, porque he visto a mucha gente que le ha pasado lo mismo que a mí y no tuvieron la misma suerte. Mi cabeza funcionaba desde el minuto uno y pudo no funcionar”.

Muñoz ha explicado que entre los objetivos de su fundación están la elaboración de una guía elaborada por el Hospital La Paz y el Centro Nacional de Daño Cerebral (CEADAC)para que las familias puedan recibir todo tipo de información médica o tramitar el papeleo; conectar su empresa, Furtivo que se dedica al diseño de hoteles, proporcionando alojamiento a las familias que tengan que desplazarse fuera de su municipio donde residen durante el proceso de recuperación; o ayuda a domicilio cuando sea necesario.

“Ya hay varias familias que han contactado con nosotros a través de la web fundacionvivirdosveces.org. El primer paciente que queremos ayudar fue compañero mío en el CEADAC y aún sigue en rehabilitación”, ha precisado Javier.

Javier aconseja a todo el que esté pasando por un trance parecido “que se dejen guiar por los expertos en daño cerebral y que no piensen más allá, que se concentren en el día a día. No vale hacer cábalas, haz lo que esté en tu mano. El resto hay que aceptarlo”, asegura.