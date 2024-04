La desorbitada factura de gas que ha pagado el párroco de una iglesia de Madrid: "Pasando frío"

Abril ha llegado con una mala noticia para nuestros bolsillos: la factura del gas y de la luz será más cara, ya que se pone fin al IVA reducido del 10% al 21%. Una vez más, las familias vulnerables que llegan a final de mes con problemas serán los perjudicados de esta subida.

Pero no solo se dejará sentir en las familias, también en parroquias y conventos. Y es que muchos de estos templos ya presentan problemas para asumir las facturas de luz o gas, por lo que una nueva subida puede poner en peligro la sostenibilidad económica: que se lo pregunten a monjas que viven de la repostería, por ejemplo.

Y es que el día a día de una parroquia es costosa, ya que a la celebración de la Eucaristía se suman las clases de catequesis a niños o adultos, las adoraciones o celebraciones que se multiplican en periodos como Semana Santa o Navidad. Mantener todo este calendario no es barato, como ha recalcado en 'ECCLESIA al día' Luis Melchor, párroco de Santa Teresa de Jesús en Tres Cantos, Madrid.

Melchor ha señalado que la subida del precio del gas afectará a su parroquia en dos vertientes: “Por un lado las personas que viven con los justo acuden a la iglesia, por lo que tenemos que preveer que las ayudas de Cáritas van a aumentar con las familias que no pueden pagar la luz de su casa, y por otro lado está la luz. Yo en todas las parroquias paso mucho frío, porque encendemos la calefacción para las Misas, pero el resto del día estamos en el despacho pasando frío”, ha comentado Luis Melchor.

"Este mes he pagado en la parroquia 6.000 euros de calefacción"

La solución no es sencilla, como ha explicado el sacerdote de Tres Cantos, ya que no se puede pedir a los feligreses que sus aportaciones sean proporcionales a la subida del IVA: “Si subieran la colecta el 21% podríamos seguir viviendo igual, pero si no hay que recortar y poner menos calefacción o ajustar los gastos”.

Luis Melchor sabe bien de lo que habla, ya que la factura de gas en su parroquia de San Teresa de Jesús es estratosférica: “Yo he pagado en mi parroquia este mes 6.000 euros de calefacción. Son gastos que la gente no sabe”, ha precisado.

"Transmitir la alegría de nuestra fe cuesta dinero”

Y es que como ha advertido, la Iglesia no se puede mantener sin la ayuda de los feligreses: “La conciencia en los últimos años ha ido creciendo con las campañas de la 'x' en la declaración de la renta, pero percibimos muchas veces que se quejan por pedir dinero para una partida de bautismo, pero es que para encender la luz, el ordenador y la impresora necesito mantenerlo de alguna forma, y un folio impreso, firmado y sellado no cuesta los diez euros que pedimos, pero tener el edificio abierto contribuye a ello. Hay gente que piensa que los curas siempre estamos pidiendo, y es verdad, pero con razón”, ha continuado argumentando el párroco de Santa Teresa de Jesús.

En el caso de su parroquia, abre de siete de la mañana a diez de la noche con activivades para que la parroquia pueda acoger a quien lo necesite, lo que conlleva unos gastos: “Necesitamos sostenerlo entre todos y eso lo comento. Para que haya Misa hay que comprar formas y vino que es más caro de lo que parece. La Semana Santa, las celebraciones especiales y el mimo que ponemos para decorar todo y transmitir la alegría de nuestra fe cuesta dinero”, ha subrayado.