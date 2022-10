Desmontando Halloween: sus orígenes paganos y la alternativa cristiana

Hay muchas teorías en torno a su surgimiento. Pero sus comienzos se remontan a hace más de 3.000 años, según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, llamado Samhain, lo que hoy consideramos el día 1 de noviembre.

José Ángel Agejas, Catedrático de Ética y Deontología de la Universidad Francisco de Vitoria ha explicado en el programa de dónde podría venir su celebración. "Los celtas, conmemoraban el paso de verano a invierno, un momento en el que se creía que el mundo pasaba de la luz a la oscuridad. Y, por lo tanto, un momento del año en el que el más allá se acercaba a nosotros, es decir, los difuntos".

El experto, José Ángel Agejas cuenta a 'Ecclesia' que hacia el siglo VI hubo un Papa que dedicó al Panteón de Roma "iglesia de todos los santos". A partir de ese momento, como él mismo cuenta, un par de siglos después se institucionaliza una fiesta para honrar a los santos que, en cierto modo, está mezclada con los difuntos. "Era una forma de recordar a los ya fallecidos, recordando su salvación", ha dicho Agejas.









Además, los inmigrantes irlandeses importaron la calabaza, una de sus tradiciones. Un personaje que como ha explicado el catedrático de la UFV, "para ellos era un alma en pena, que se quedaba vagando por los campos". Así fue evolucionando con el tiempo y surgiendo la fiesta de Halloween tal y como la conocemos hasta ahora. "Creo que la fiesta se ha desligado del sentido teológico. Antes, en España, el 'convidado de piedra' era un alma en pena, se rezaba por las ánimas y Dios las salvaba. Todo tenía una visión positiva, por eso surgen los huesos de santo y demás tradiciones. Aunque la cultura de la muerte es relativista, Halloween se usa como una excusa más para hacer una fiesta", ha explicado el catedrático de la UFV.

¿Debe un cristiano celebrar Halloween?

En 'Ecclesia' también se ha hablado de la importancia que está teniendo Halloween en la cultura actual y ante ello, la Iglesia propone alternativas para promover la santidad y no la muerte. Cómo se vive en un hogar católico esta fiesta o cómo explicar su verdadero sentido a los niños son algunas de las cuestiones que han analizado José Calderero, periodista de Alfa y Omega, y Alicia Pastor, una madre de familia numerosa ante esta fiesta pagana. Ambos, como cabeza de familia católica han afirmado que los padres creyentes tienen la misión de inculcar a sus hijos el bien y la belleza. A Alicia Pastor, por ejemplo, le parece que celebrar Halloween es una contradicción al sentido real de la fiesta: "Como cristiana creo que la muerte está vencida". Y ambos afirman que explicar a los hijos el sentido de este día es sencillo. "Los niños captan lo que se vive en casa. Por eso es necesario educarles en valores". La cuestión no es que se deba o no celebrar Halloween, si no, explicar bien su verdadero sentido, que no son muertos ni cosas que dan miedo a los niños. José Calderero dice que cuando les explica a sus hijos la historia de los santos les encanta. "Hay que utilizar a los santos a nuestro favor, hay que celebrar lo santo y lo bueno".

Holywins versus Halloween

Ante tanta cultura de la muerte, cada vez más impregnada en la sociedad, son muchos los que deciden aportar luz ante la oscuridad de Halloween. La Iglesia propone de este modo festejar a los santos, Holywins, o lo que es lo mismo, 'la santidad gana', como se traduce esta palabra. El día y la noche de Halloween, hay niños que se disfrazan de santos, frente a los seres oscuros que inculca la tradición anglosajona.

Holywins es una forma de acordarse de los grandes santos que ha dado la Iglesia y honrar a los familiares difuntos. Como ha dicho José Ángel Agejas en el programa 'Ecclesia', "para recordar su camino a la santidad". Así, desde ya varios años, colegios y parroquias de todo el mundo celebran la santidad. Uno de estos centros es el colegio Edith Stein de Madrid. Cada año desde 2009, sus alumnos se disfrazan de sus santos favoritos. "Las niñas de la titular del colegio, Santa Edith Stein y el santo preferido por los niños es San Francisco de Asís. El disfraz de ángel también es muy popular entre los más pequeños", cuenta Juan Antonio Perteguer, el director del centro a los micrófonos de TRECE. "Siempre es una gozada celebrar Holywins, porque hasta los mayores participan conociendo la importancia de los santos, que por ejemplo llevan por nombre y su intercesión".

En el colegio Edith Stein empiezan la jornada con la Santa Misa para encomendarse a los santos y los fieles difuntos. Y la fiesta tiene mucha aceptación en el centro "Los padres de los alumnos están muy contentos. La gente trabaja mucho los disfraces. Es sorprendente. Son realmente preciosos", ha dicho su director al programa.

En Holywins se anima a los niños y adolescentes a participar en actividades con el objetivo de conocer más sus vidas y recordar el llamado a la santidad que Dios hace a todos los católicos.

Cada vez más parroquias, más colegios y centros católicos celebran este homenaje a la santidad rechazando Halloween, una fiesta pagana que ensalza la oscuridad.