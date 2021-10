El deseo del arzobispo para el Real Zaragoza, anclado en Segunda: "Tenemos ganas de ir a Plaza de España..."

El arzobispo de Zaragoza, Mons. Carlos Escribano, conoce bien la ciudad, es un “aragonés por los cuatro costados” y sabe muy bien que los maños, desde hace muchos años, siguen esperando algo que para ellos es muy importante. El Real Zaragoza, equipo histórico de la ciudad, no consigue el tan esperado ascenso a Primera División y 'Aleluya' no ha dejado escapara la oportunidad para conocer el deseo del arzobispo de la ciudad, Mons. Escribano, sobre un posible ascenso.

“La Virgen del Pilar tiene otras faenas pero sí que queremos que el equipo suba a Primera División. Zaragoza se merece un equipo en Primera y esperemos conseguirlo pronto” ha dicho el arzobispo, Mons. Escribano.

Don Carlos cree que sería “un beneficio para la ciudad y luego es un equipo de mucha tradición, que ha cosechado títulos en otros momentos de la historia”. Además, mons. Escribano tiene ganas “de ir a Plaza de España para seguir celebrando los triunfos del Real Zaragoza”. “A ver si tenemos la oportunidad pronto de hacerlo” ha admitido el arzobispo de la ciudad.

La montaña, otra gran pasión del arzobispo de Zaragoza

Otra de las grandes pasiones del arzobispo de Zaragoza es la montaña: “Esta pasión viene por mis padres. Vivíamos en un pueblo de Huesca y sobre todo en verano subíamos a dar paseos. Conozco relativamente bien los Pirineos pero también en Aragón hay otros espacios, los Montes Universales o todo el Maestrazgo”.

El arzobispo de Zaragoza cree que en todo Aragón “hay sitios muy bonitos aunque es verdad que el Pirineo se lleva la palma”.

Don Carlos tiene además un valle predilecto: “Siempre uno tiene sus valles predilectos, me gustan la mayoría de ellos cada uno en su belleza particular. Por cercanía íbamos mucho al Valle de Benasque y sigue siendo un referente. Pasear por allí es reconfortante y me oxigena muchísimo”.