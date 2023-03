Descubren pinturas del quattrocento en la parroquia de Santa Catalina de El Bonillo, Albacete: “Son inéditas”

Los expertos en arte dicen que es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años a nivel nacional y es que se han encontrado cinco tablas del ‘quattrocento' en una parroquia de Albacete, concretamente la parroquia de Santa Catalina de El Bonillo. Su párroco es Juan Molina y ha atendido a ECCLESIA al día de TRECE para contar cómo están viviendo este descubrimiento.

“Estamos hablando de unas pinturas de hace cinco siglos, que podrían ser de Juan de Borgoña, que es el que da toda la forma del quattrocento en Castilla. Solamente podemos ver pinturas de este pintor en grandes lugares como la sala capitular de la Catedral de Toledo o en una gran catedral, como es la catedral de Ávila o el retablo mayor de Carmona, pueblo de Toledo”.

Gran patrimonio pictórico

Sobre lo que pensó cuando le avisaron que habían encontrado eso en su parroquia, afirma que “me quedé un poco impresionado a pesar de que nuestra parroquia tiene un gran patrimonio pictórico. No nos podíamos imaginar que nos pudiéramos remontar a unas pinturas tan primitivas dentro de lo que es el arte. A priori no me sorprendió mucho porque hacía un año aproximadamente habían encontrado otro gran hallazgo de este pintor cerca de esta localidad, como fueron las tablas del retablo de la iglesia de la Trinidad, en Alcaraz, el pueblo próximo a El Bonillo. Al haber sido diócesis Toledo y haber pertenecido, es normal que este gran pintor pudiera haber dejado obras por aquí”.

Nuevo espacio museográfico

En referencia a si piensan que va a ser importante para que acudan hasta allí a visitar la parroquia muchos turistas expresa que “si, aunque todavía no se hayan visto las tablas. No se han hecho públicas y se harán públicas este sábado. Las tablas son inéditas porque todavía no han sido vistas y no se han sacado a los medios de comunicación. Evidentemente es un gran reclamo turístico para esta localidad y para toda la comarca. Estamos habilitando un espacio museográfico, una nueva sala para que se quede habilitada debido a este nuevo descubrimiento. Esta sala llevará su climatización e iluminación correspondiente para una obra de arte de primer nivel como ha sido el hallazgo de estas pinturas”.