Derecho a "no migrar": la Iglesia urge a los estados a promover desarrollo en los países de origen

David Melián trabaja desde el punto de vista del derecho y desde el de la pastoral del migrante. Este abogado se está dejando la piel defendiendo, protegiendo y sirviendo a la población migrante que llega por la ruta de Canarias. De hecho fue el abogado de los tres subsaharianos que sobrevivieron tras 11 días de viaje sobre el timón de un petrolero, la odisea entre Nigeria y Canarias.

“El derecho a no migrar no está codificado y no existe como tal. La elección no es libre, la gente no viene como una decisión propia sino porque no tiene otra opción”. Lo más importante, ha explicado el abogado, no es hablar de las cifras, sino de las personas, “ya que aportar cifras deshumaniza, los números no nos tocan el corazón y la Iglesia en lo que se centra es en las personas”.

Melián ha recorrido Senegal de norte a sur visitando a las familias de algunos de los chicos acogidos en Canarias para conocer su realidad y acompañar a quienes sufren la perdida de sus hijos. “Muchas veces salen sin avisar y se pasan meses sin saber de sus hijos. Por eso, esta visita ha supuesto un puente de confianza, porque han visto en esta parte humana de la Iglesia la ayuda que les prestamos”. Tras su viaje, ha constadao que los jóvenes no son libres para tomar la decisión de quedarse en su país de origen:“Con todos los que yo he hablado si pudieran se hubieran quedado, pero no se dan las condiciones para poder hacerlo. Nadie se jugaría su vida en el mar teniendo la posibilidad de entrar de una forma segura”.





Promover el derecho "a quedarse"

Por su parte, Xabier Gómez, O.P director del Departamento de Migraciones de la CEE, ha explicado el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado 2023, «Libres de elegir si migrar o quedarse», que la Iglesia celebra el próximo 24 de septiembre. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana abordan este año en su mensaje las causas del aumento de los flujos migratorios en todo el mundo. Ponen el foco sobre las condiciones necesarias que posibiliten a las personas ejercer en libertad su derecho a migrar o quedarse en sus países de origen. Por ello, reflexionan sobre la necesidad de promover el derecho a migrar de forma seguraono migrar. Además de seguir trabajando «para hacer que nuestras comunidades sean cada vez más inclusivas».

“Como Iglesia, nos duelen estas heridas que afectan a tantas personas y hermanos nuestros y nos preguntamos qué estamos haciendo o qué debemos dejar de hacer para garantizar un desarrollo humano integral y sostenible para las próximas generaciones en todo el planeta».

Por ello, ha indicado que «si las personas han de ser libres para elegir si migrar o quedarse en su tierra, es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen de los flujos migratorios». Tanto en sus países de origen como en los de acogida «los agentes sociales deberían realizar un mayor esfuerzo para poner fin a las injusticias económicas». Además, ha subrayado “la responsabilidad de sus gobernantes, llamados a ejercitar la buena política, transparente, honesta, con amplitud de miras y al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables”.

¿Cuáles son los proyectos de la Iglesia Española?

“Necesitamos responder localmente pero pensar globalmente, para afrontar de manera sinodal el desafío de las migraciones. Porque el futuro de Europa pasa por el futuro de África, todo está conectado”. En cada diócesis se está alentando la constitución de Mesas de Migraciones que coordinen y promuevan esta acogida, promoción integral e inclusión pastoral y social.



También se ha propuesto a las diócesis los Corredores de Hospitalidad para «promover la espiritualidad y la cultura de la hospitalidad, el patrocinio comunitario y la solidaridad interdiocesana». Explican que este es un proyecto que «debiera interpelar a las diferentes Administraciones públicas del Estado a implicarse en una solidaridad entre territorios que permita el tránsito voluntario y el acompañamiento de jóvenes ex-tutelados y otros colectivos vulnerables desde Canarias a la Península o hacia otros países».

En nuestro país han descubierto las oportunidades del mundo rural. Por ello, otra de las iniciativas a destacar es la denominada «Mesa del Mundo Rural» que se ofrece para contribuir al arraigo de familias migradas y al futuro de los pueblos y del campo. «Queremos contribuir a cuidarlo favoreciendo la revitalización de los pueblos y sus parroquias», subrayan.