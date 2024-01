Davide Prosperi, presidente de Comunión y Liberación: "Para muchos de nosotros Carras era un padre"

Davide Prosperi, responsable internacional del movimiento Comunión y Liberación, ha publicado un mensaje por la muerte de Jesús Carrascosa, “Carras”, que falleció este pasado martes, 9 de enero: “El Señor le llamó pocas semanas después de diagnosticarle una dolencia que no tardó en mostrar su gravedad. Carras pronunció su “sí” definitivo a Cristo teniendo al lado a su mujer, Jone, y a sus amigos, los rostros más cercanos de esa gran compañía a la que entregó su vida de manera incansable desde que conoció a don Giussani”.

Prosperi ha recordado la figura de “Carras” subrayando que “en su encuentro con don Giussani reconoció la respuesta convincente para lo que estaba buscando: el cristianismo es un hecho, y el método para aprender ese hecho consiste en estar dentro de una compañía de amigos que se reconocen unidos porque Cristo está presente”.





Jesús Carrascosa decía que “rezar es hacer memoria de esa Presencia que responde a todas nuestras preguntas”: “Todo eso lo comprendí gracias a don Giussani y a chavales como vosotros que lo siguieron. Descubrí que el principio unitario es este Tú; el Tú de Cristo es el principio unitario que despierta esa capacidad de amistad que es la comunión”.

Davide Prosperi ha reconocido que para él, Jesús Carrascosa, fue “un gran amigo”: “Aunque estoy seguro de que ya está gozando del abrazo de Cristo, por el que entregó cada gota de su vida sin reservas, en este momento siento con mucha fuerza la falta de su entusiasmo tan contagioso, de su afecto y de su humilde sabiduría”.

El responsable internacional del movimiento vino a Madrid poco antes de Navidad para ver a Jesús y a su familia: “Me impresionó verlo, con fatiga y sufrimiento, tan lleno de alegría, de curiosidad y de disponibilidad. Igual que Jone, perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo, me testimonió una profunda seguridad”. “Para muchos de nosotros Carras ha sido un padre porque siguiéndolo hemos aprendido a reconocer ese principio de la verdadera unidad, de la verdadera comunión. Para mí también ha sido así: era un padre por cómo me ofrecía y me proponía lo que él ya seguía, la presencia de Cristo”, ha subrayado Davide Prosperi.

Jesús ha reconocido que hablando con él “he aprendido la conmoción que provoca a un padre caminar junto a su hijo por el sendero que le había mostrado en los tiempos de su juventud”.

Unido en la oración, Davide ha querido expresar su cercanía y gratitud “de nuestro abrazo a Jone con estas tiernas palabras que don Giussani dijo en unos Ejercicios de la Fraternidad: «Pensad en una familia como la de Carras, que ha aceptado la responsabilidad de guiar el movimiento en todas sus iniciativas misioneras, presentes en 64 países del mundo, ¡qué mujer debe tener, eh! Porque siempre digo a los hombres: vosotros sois así, sois realmente buenos, pero el primer mérito es de vuestra mujer, que os permite hacer estas cosas. En cualquier caso, su mujer es como él». El hecho de que vivía plenamente consciente y agradecido por esto se notaba en cómo la miraba siempre, hasta el último instante”.

“Gracias, Carras, por tu amistad, gracias por todo. Ahora que contemplas el rostro del Padre que tanto has amado, sigue acompañándonos mientras avanzamos juntos en este apasionante camino”, ha finalizado Davide su bonito mensaje en recuerdo a su “gran amigo”.