David Abadías ya es nuevo obispo auxiliar de Barcelona con la figura del fallecido Toni Vadell muy presente

David Abadías es ya nuevo obispo auxiliar de Barcelona, el tercero de la archidiócesis catalana, tras recibir la ordenación episcopal en la ceremonia celebrada este sábado en la Sagrada Familia. Una celebración que ha contado con 1.400 fieles, entre ellos sus padres y familiares.

Una ceremonia donde Abadías ha tenido un recuerdo para su predecesor Toni Vadell, fallecido en febrero de 2022 víctima de un cáncer: “Desde el Cielo nos acompaña y protege a la diócesis de Barcelona”, ha expresado en sus primeras palabras como obispo auxiliar de Barcelona.

“Soy quien soy por la gracia de Dios y por vosotros. Gracias a todos los obispos que con su presencia acompaña este momento. Es el regalo de compartir la fe en comunidad. A todos, mi ofrecimiento para caminar juntos en la fe, la esperanza y la caridad en Cristo Jesús. Rezad para que pueda serviros y pueda continuar sirviendo a Dios y al prójimo tal y como Él nos pide”, ha pedido.

Omella recuerda que un obispo no procede “de un laboratorio, sino del pueblo”

Ha sido el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien ha presidido la celebración. En su homilía, Omella ha pedido a Abadías aplicar lo que el Papa Francisco reclama a todos los obispos: “Cercanía con Dios, cercanía con los los obispos y sacerdotes, fraternidad sacerdotal y con el Pueblo de Dios”.

En este sentido, ha hecho hincapié que la figura del obispo no procede “de un laboratorio, sino que ha salido del pueblo”. Es por ello por lo que, a juicio de Omella, “un obispo y cualquier cristiano tiene que recordar que todo es gracia. No tenemos que envidiar nada porque Dios distribuye sus dones para el bien de la humanidad. No podemos exigir nada, sino agradecerlo todo”, ha reclamado.

Al hilo de esta idea, el también presidente de la Conferencia Episcopal Española ha advertido que los sacerdotes no han de tener como ambición personal “escalar puestos o responsabilidades, sino seguir el ejemplo de Cristo, quien no intentó ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, se humilló asimismo con la muerte de Cruz”.

Omella ha recordado al nuevo obispo auxiliar que “Dios te llama a entregar toda tu vida a Él en esta misión y en este pueblo que te ha confiado”, y pide a David Abadías su entrega también a los más necesitados.

“Déjate llevar por el Señor que guía el rebaño. Si te pones dócilmente en sus manos, Él hará maravillas a través de tu persona y aveces sin que tu lo percibas”, ha aseverado en su homilía el cardenal Omella.