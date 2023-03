David Abadías, nuevo obispo auxiliar de Barcelona: "Fue un anuncio muy directo y me quedé sin habla"

Este sábado 25 de marzo David Abadías será ordenado obispo auxiliar de Barcelona. Fue sacerdote diocesano de Barcelona desde 1998, pero enseguida, en 2004, marchó a la nueva diócesis de Tarrasa, donde ha desarrollado su labor pastoral durante casi 20 años, entre otras cosas como delegado de catequesis. Con 49 años pasa a ser uno de los obispos más jóvenes de España.

"Tengo ahora el sentimiento de volver, pero también el de no haberme marchado nunca del todo, porque aquí en Barcelona tengo a la familia y amigos", ha dicho el que será próximo obispo auxiliar de Barcelona. "Tarrasa está muy cerca, hemos tenido mucho contacto. Sí que es verdad que todo lo he vivido en Tarrasa, pero con Barcelona siempre en el corazón, que es donde he crecido, donde fui al seminario y donde me ordené sacerdote".

En cuanto a cómo recibió la noticia de parte del nuncio, David Abadías ha explicado que solo le dejó una noche para pensárselo: "Fue muy amable y muy paciente con mi sorpresa, porque me quedé casi sin habla, literalmente. Fue un anuncio muy directo que me me dejó absolutamente descolocado".

Es inevitable recordar a Toni Vadell, anterior obispo auxiliar, fallecido tras tras una larga enfermedad hace poco más de un año. Con él compartió tiempo Abadías, que coincidió con Vadell en Roma. "Compartimos muchas excursiones, reuniones, formación con un grupo scout de una parroquia allí. La verdad es que pudimos compartir mucho y ahí se creó una relación muy bonita. Ahora veo la huella y el buen trabajo que dejó y estoy seguro de que desde el cielo nos acompaña y de que lleva a esta archidiócesis en su corazón".

Vinculado también al mundo docente, David Abadías ha sido decano de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas hasta finales de 2022. "Yo pensaba en progresar en la línea académica y ahora más bien se me ha terminado de golpe, y es una pena, porque me lo he pasado muy bien".

"Un servidor de la comunidad"

"Me he sentido como un hijo y como hermano, pero padre no lo había asumido todavía", ha dicho David Abadías en 'La Linterna de la Iglesia', que ante la pregunta de qué tipo de obispo le gustaría ser, ha reconocido "que el que el Señor quiera, un servidor de la comunidad y de los sacerdotes". Una Iglesia que sueña "feliz" porque "de niño yo veía un sacerdote feliz y después una comunidad feliz y es ahí donde empezó mi vocación. Por eso yo quiero una Iglesia feliz".