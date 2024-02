El 'cura tinder' que forma parejas católicas: estos son los requisitos y la forma de contactar

Fernando Cuevas es un sacerdote ibicenco que reside en Valencia y, además de dedicar tiempo a su parroquia, se ha especializado en formar parejas católicas. Su whatsapp recibe cada dia cientos de peticiones de personas que buscan su media naranja.

En 'ECCLESIA al día' Cuevas ha compartido cómo está siendo esta experiencia que comenzó hace unos quince años. Como suele suceder en estos casos, todo empezó de casualidad: “Empecé con uno y se corrió la voz. Hay mucha demanda”, ha asegurado.

Los requisitos para contactar con Fernando Cuevas

Los datos le avalan desde luego. A lo largo de estos años se han casado por la Iglesia gracias a su mediación unas 355 parejas, más de 700 personas. Para los que estén interesados en ponerse en las manos de Fernando Cuevas para encontrar el amor, tan solo debe cumplir dos requisitos: ser mayor de 22 años y ser un católico practicante: “El mínimo es que vaya a misa los domingos”, ha advertido con una sonrisa.

Y es que el sacerdote es consciente de las dificultades de encontrar a veces parejas, ya que para conseguir la atracción la edad, el nivel cultural o el carácter deben ser compatibles en la pareja. Pero, gracias a Cuevas, ya hay un elemento que siempre unirá a las futuras parejas: el amor a Cristo: “Es un requisito fundamental el que ponga en el centro de su vida a Cristo, quie quieran formar un hogar como Nazaret. Luego claro, hay que tener en cuenta la edad, la estatura...”

Así pueden contactar con el sacerdote los interesados

Como ha comentado, al día Cuevas puede recibir un centenar de Whatsapps, una cifra que se podría duplicar o triplicar una vez que ha facilitado su contacto para los interesados en directo en 'ECCLESIA al día': “Mi móvil es 609 765 284. Ya sé que esto es una locura, pero si es gente comprometida de verdad es prestar un servicio muy bueno, y es asegurar que haya matrimonios católicos, por lo tanto hijos católicos firmes y sólidos”.

Una vez se ponen en contacto a través de su número de Whatsapp, es necesario rellenar un formulario con fotos recientes y la ciudad en la que se encuentra: “Primero preguto a ella y si da luz verde, pregunto al chico. Si la chica no da luz verde el chico ni se entera. Yo mando la ficha sin apellidos para que haya confidicialidad”, ha aclarado.

Tal y como ha subrayado, de esta manera aseguras “que las personas criadas en el catolicismo, se se casan con una persona católica de veras, quede garantizado, y por tanto en sus hijos y la Iglesia doméstica se perpetuará”, ha indicado.

"La elección más importante en la vida es con quien la compartes"

Fernando Cuevas ha remarcado que lo más importante en la vida es elegir con quien compartes la vida, y no la adquisición de una vivienda “como he escuchado hoy”. Para el sacerdote, donde te juegas el futuro “es con quien compartir la vida, y hay mucha gente que no encuentra esa persona por cuestiones de edad, porque fracasó su matrimonio y pidió la nulidad y ahora está buscando a su San José o persona con la que compartir su vida y hacer un matrimonio santo”, ha expresado.

Por ello, no es de extrañar que el sacerdote ibicenco que ejerce el sacerdocio en Valencia perciba más soledad que antes, también entre los jóvenes. Prueba de ello, apunta, es que tan solo el 5% de la población española contrae matrimonio por la Iglesia: “Antes el ambiente era cristiano y era fácil encontrar pareja. Hoy eres un marciano. Ese 5% de jóvenes que practican y frecuentan los sacramentos tienen dificil encontrar la pareja. Se pueden enamorar y al cabo del tiempo comprenden que no hay un compromiso real, que no es una vida interior sólida. Por eso facilitamos estos contactos”, ha continuado argumentando.