Cuéntame la Biblia, el libro para entusiasmar con el Dios de la vida

Contar historias es un arte, y en esta ocasión Editorial Verbo Divino lo pone en práctica con Cuéntame la Biblia, un libro con ilustraciones de Patxi Fano. A través de las pequeñas historias de Cuéntame la Biblia, se descubre y se conoce cómo es Dios y lo que espera de nosotros.

El buen narrador hace que unas humildes palabras pinten paisajes o pongan música a insólitas aventuras. Al escuchar una historia entramos en el corazón de sus personajes, reímos y lloramos con ellos. Las buenas historias se convierten así en calladas maestras de nuestra vida.

Un libro para entusiasmar con Dios a niños y niñas

Cuéntame la Biblia es un libro que servirá para acercar la Palabra de Dios a todos; un libro para la casa y de mesilla de noche en la habitación de los peques. Los niños y niñas son su primer destinario, pues este libro les entusiasmará con el Dios de la vida; y también será un gran curso pedagógico para los padres y madres, catequistas y profes de religión, ya que los dibujos y las pequeñas historias bíblicas ayudarán a descubrir el mensaje y gusto por la Palabra de Dios.

Todo eso es Cuéntame la Biblia. Sus sugestivos dibujos y textos ayudan a descubrir el fascinante universo bíblico y a participar de las experiencias de sus protagonistas. Pero, sobre todo, en Cuéntame la Biblia resuena la risueña voz de Dios, que se empeña en convencernos, por todos los medios, de su infinito amor.

Cuéntame la Biblia no es un libro de catequesis, pero complementará a los catequistas con nuevas posibilidades pedagógicas; no es un libro de teología, pero dará qué pensar a quien lo lea con mente abierta; no es un libro de espiritualidad, pero abrirá interrogantes en el corazón de todo creyente; no es la Biblia, pero será un primer paso para conocerla y para evitar verla como algo lejano y aburrido.

(Editorial Verbo Divino)





