El convento que custodia la mano incorrupta de Santa Teresa podría cerrar: "Necesitamos dos monjas"

La localidad malagueña de Ronda lleva días preocupada ante la posibilidad de que el Vaticano ordene el cierre el convento de las Carmelitas Descalzas por no llegar al mínimo de monjas que establece la Constitución Apostólica sobre Vida Contemplativa aprobada por el Papa Francisco en 2016.

No es una cuestión baladí, ya que el convento custodia el principal atractivo turístico del municipio: la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús.Sí, han acertado, se trata de la reliquia que durante la Guerra Civil Española fue robada por el bando republicano, y que luego recuperarían los nacionales para entregársela como botín de guerra a Franco, quien guardó la mano de la santa abulense durante sus casi cuarenta años de jefatura del Estado. No fue hasta su muerte cuando la esposa del dictador la devolviera al convento carmelita de Ronda.

Como ocurre en tantas comunidades de religiosas, la falta de vocaciones amenaza con el cierre del convento de Ronda. Y es que en los últimos años han pasado de tener nueve monjas a cuatro: “ El covid se llevó a dos, una tercera hermana murió por una obstrucción intestinal y la cuarta por complicaciones derivadas de una operación de cadera.

De esta manera, el convento de las Carmelitas Descalzas está en situación irregular, ya que una exhortación papal establece que en las congregaciones de clausura debe haber al menos seis monjas.

El convento necesita al menos dos monjas ''profesa solemnes'

Por tanto necesitan de manera urgente al menos dos o tres monjas, aunque no resulta tarea sencilla, ya que la Constitución Apostólica para la Vida Contemplativa establece como norma que hace falta doce años de formación para evitar que las novicias entren y salgan de manera precipitada y haya mayor estabilidad en los conventos.

“Ahora estamos en la encrucijada porque doce años de formación es mucho tiempo, necesitamos que vengan dos o tres monjas 'profesa solemnes' aunque estén por uno o dos para ayudarnos”, ha señalado la priora del convento, Sor Jennifer, en ECCLESIA.

Sor Jennifer ha precisado que desde que se ha conocido la noticia, son muchas las personas que se han puesto en contacto con el convento asegurando que creen tener vocación, pero la priora no quiere darles falsas esperanzas: “No tenemos tiempo para empezar a formarlas. No es que quiera echarlas, pero las dirijo a otros coventos que le den formación porque no quiero entusiasmarlas diciendo que se queden cuando no sé si dentro de seis meses o un año el Vaticano dice que hay que cerrar, y las dejo sin nada”, ha explicado.

El Vaticano no ha establecido un plazo

Hasta el momento el Vaticano no ha estipulado un plazo fijo, aunque Sor Jennifer vaticina que el proceso irá iniciándose de manera progresiva: “Tenemos que afiliarnos con una comunidad o federación, hemos optado por la federación andaluza y será la madre federal la que decida lo mejor venga mejor. Dios quiera que podamos tener dos monjas de nuestras comunidades de habla española porque no estamos en disposición para enseñarlas, se trata de que puedan ayudar ya”, ha matizado.

La amenaza de cierre del convento coincide con la celebración del Año Jubilar a las Carmelitas Descalzas de Ronda con motivo del centenario de su fundación (el 15 de octubre de 1924), que comenzó el pasado 21 enero (fecha en la que la mano incorrupta regresó al convento cuarenta años después) y se prolongará hasta noviembre.

El cierre del convento, un varapalo económico para Ronda

Como hemos comentado anteriormente, son miles los turistas que se acercan cada año al convento para visitar el convento y la mano de la santa: “Vienen gurpos de rusos, coreanos, polacos... Vienen emocionados”, asegura Sor Jennifer, que lamenta que el pueblo de Ronda esté sufriendo también la posibilidad de que su convento cierre las puertas.

“El pueblo sufre nuestra situación. Los turistas vienen a ver la mano y todos ganamos, Ronda gana porque los turistas tienen que comer y dormir y es efecto dominó. Si cerramos yo viviría en otra comunidad, pero Ronda pierde todo porque la iglesia vuelve a cerrarse como cuando vinimos en 1924 y la mano se va por lo que la gente vendrá aquí a ver el Tajo”, ha lamentado la priora.

Sor Jennifer y la falta de vocaciones: "Nadie quiere un compromiso de por vida"

Una situación delicada que Sor Jennifer atribuye a la falta de vocaciones: “Si fuéramos nosotras nada más me preguntaría qué hago mal, pero hay falta de vocación en todas las comunidades. La gente quiere que nos quitemos el hábito y las rejas para atraer jóvenes, pero no es así porque muchas se la quitan. La mentalidad es que nadie quiere un compromiso de por vida, pero pasa con el matrimonio, los trabajos... No quieren que sea de por vida”, ha opinado en ECCLESIA Sor Jennifer.