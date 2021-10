El contundente mensaje del arzobispo de Zaragoza a los jóvenes ante las Fiestas del Pilar: "¡Responsabilidad!"

El arzobispo de Zaragoza, Mons. Escribano, ha querido enviar un mensaje a los jóvenes de cara a las inminentes Fiestas del Pilar para que no se repitan las imágenes que cada fin de semana nos llegan desde distintas ciudades de España.

Los botellones y la violencia juvenil están aumentando en todas la ciudades. Sin embargo, el arzobispo de Zaragoza prefiere lanzar un mensaje positivo: “Yo creo que el mensaje tiene que ser siempre positivo. Es verdad que puede haber situaciones un poco más complicadas pero también es verdad que muchos jóvenes son enormemente ejemplares y lo han sido también durante la pandemia y es justo destacarlo”.

Asimismo, el arzobispo de Zaragoza ha pedido a toda la sociedad tener “sentido común, ser prudentes y lo que hemos hecho durante toda la pandemia, pensar en los más mayores”.

Mons. Escribano ha querido recordar que “a lo mejor un joven puede pasar la covid-19 casi sin enterarse pero puede afectar a sus mayores”. El arzobispo de Zaragoza ha apelado a “ser prudentes en una situación nueva. Es verdad que la gente tiene ganas de fiesta pero apelo a la responsabilidad y a la prudencia”.

Zaragoza está esperando con muchas ganas volver a peregrinar hacía la Virgen del Pilar y el próximo 12 de octubre, los maños volverá a ponerse el traje de baturros. Don Carlos ha contado a 'Aleluya' como el Día del Pilar representa una gran tradición para él y toda su familia: “Cuando era un niño bajaba con mi familia que veníamos desde el pueblo a Zaragoza. En casa de mi abuela y en casa de mis tíos vivíamos con mucha intensidad el tema de la ofrenda. También de sacerdote la he vivido, cuando estaba de cura me gustaba venir a la primera Misa, de madrugada, estar con la Virgen porque luego durante el día no tenías tiempo”.

Mons. Escribano confirma que este año volverán a poder vivir con una cierta normalidad las celebraciones del Pilar “pero solo cierta”. Don Carlos confirma que “aún sigue habiendo restricciones, la Ofrenda de Flores va a ser más restringida”.

Aún así el arzobispo de Zaragoza cree que “es una oportunidad magnifica de encontrarse con la Madre. Yo creo que tiene una dimensión espiritual muy importante. Todo zaragozano sabe que quizás hay gente que no vive la fe con una singular unción pero su conexión, su relación con la Trascendencia está vivida a través de la figura de la Madre. La Virgen del Pilar es mucha Virgen del Pilar para mucha gente que a lo mejor no tiene mucha fe pero sabe que hay allí una presencia que es la de la Madre de Dios que camina muy cerca de su pueblo”.