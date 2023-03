El aumento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de natalidad plantean un escenario que nos lleva a reflexionar sobre el cambio sociodemográfico que se está produciendo y del que muchas veces no somos conscientes. La discriminación, ya no sólo laboral, también social, por razón de edad es una realidad que tenemos mucho más cerca de lo que imaginamos. Manel Domínguez es doctor en Comunicación Social y autor del libro ‘Sénior. La vida que no cesa’, una reflexión sobre el edadismo, la discriminación de los mayores a causa de su edad. “El edadismo es una nueva pandemia de la sociedad en los últimos 100 años”, asegura Manel. “Es ignorancia, intereses económicos y políticos. Se ensalza a las personas jóvenes como único valor de la sociedad. Un gran error, no se considera a la persona mayor como alguien valioso”. Manel Domínguez asegura que las mujeres sufren aún más el edadismo. “Una mujer me comentó una vez que se quería volver a casarse, me dijo: soy mujer, viuda, mayor y eso me hace invisible”.

Al final se trata de poner en valor a los mayores, una de las cuestiones más urgentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo como nos recuerda el Papa Francisco.

Maritza Brizuela es Secretaria General del Grupo Social LARES, una entidad que reúne más de mil residencias en España y que acompaña a los mayores, especialmente a los más vulnerables. “Las administraciones públicas son responsables de la discriminación, las propias instituciones nos dividen por grupos, parques para mayores, para niños o guarderías para niños o mayores, cuando realmente la apuesta debería ser la mezcla intergeneracional”, explica Maritza, esto evitaría la “soledad que está a la orden del día”.

El grupo social Lares ha hecho una campaña recientemente cuyo lema es “Vivir libre por derecho”, que quiere recordar que la persona tiene derecho a vivir su vida como quiera también en la tercera edad y que hay que escuchar a los mayores sobre cómo quieren vivir.