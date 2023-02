La historia de Susana y Andrés es una de esas que hace dar un vuelco al corazón varias veces. Son padres coraje. Ella, por su carisma y su profesión, periodista, ha sido la portavoz de su historia en común. Perder a tu único hijo, tan pequeño y en circunstancias tan dramáticas es algo que no puede imaginar quien no ha pasado por ello, pero de esta historia nace y brota cada vez más vida.

"Esta historia ya ni me pertenece. Era nuestro primer hijo, yo tocaba el cielo con la punta de los dedos. No te puedes imaginar que pueda suceder algo así. Desde el primer momento supimos que queríamos donar sus órganos, para que diera oportunidad de vivir a otros. En ese instante, en que sientes que mueres con él, yo solo podía pensar que nadie debería pasar por perder a su hijo. Pregunté por la donación y si era posible, y ahí muero con José Andrés y vuelvo a nacer de nuevo. Sentí una paz inmensa, que todavía no puedo describir, y un agradecimiento por que él se pudiera marchar dando vida".

Desde entonces, Susana se entrega en cuerpo y alma a sensibilizar sobre la donación de órganos, se convierte en una activista de la vida, comparte su experiencia, con conferencias, a través del libro “Lágrimas de vida”, promueve la donación con la campaña del mismo nombre, que implica a cofradías, artistas, particulares, entidades de todo tipo… pero también con su acompañamiento a personas que han pasado por lo mismo.

"El dolor nos bloquea, pero Dios me tocó porque mi reacción fue inmediata y hoy tres muchachas pueden tener una vida mejor gracias a mi hijo. Sucedió el milagro de la vida y el de que esta madre pueda seguir levantándose cada día dando gracias. Es el mejor regalo que nos ha hecho este hijo. Nunca pude volver a ser la misma. Nací de nuevo", concluye Susana.