La Conferencia Episcopal presenta “Para dar luz”: El informe más completo sobre abusos en la Iglesia

“Para Dar Luz” es el informe más completo sobre abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia y reúne toda la información disponible hasta el momento en la materia. Son 3 volúmenes y un anexo, un documento de síntesis que cifra en menos de 1.000 los casos registrados desde 1940 sin llegar a una cifra global de víctimas o de abusadores por la imposibilidad de cruzar los datos de las diferentes investigaciones con los obtenidos en las más de 200 oficinas de denuncia de cada diócesis e institución religiosa.

Así lo ha publicado este 21 de diciembre la Conferencia Episcopal Española que recoge además datos y recomendaciones tanto de recién presentada auditoría de Cremades y Calvo Sotelo como del Defensor del Pueblo, del Ministerio Fiscal, del Ministerio del Interior, de ONG's como la Fundación ANAR y de Save the Children y de otras investigaciones sociológicas y periodísticas. Se trata de un material vivo, que se irá actualizando tanto en cifras como con cualquier mejora en los protocolos de atención, reparación, prevención y formación vigentes.

806 casos

“Para Dar Luz 2” cifra en 806 los casos registrados, de los cuales 363 han sido probados o tienen alta verosimilitud con todos los casos registrados desde 1940 sin llegar a una cifra global de víctimas o de abusadores por la imposibilidad de cruzar los datos de las diferentes investigaciones con los obtenidos en las más de 200 oficinas de denuncia de cada diócesis e institución religiosa. 205 están probados, 70 son verosímiles, 75 tienen una investigación en curso pendiente de resolución y 13 casos han prescrito. A esos 363 casos se añaden los 118 que han acudido únicamente al defensor del pueblo y 345 de los 545 testimonios recogidos por el diario “El País”. Junto a los del informe Cremades, una vez eliminadas las duplicidades, la cifra total está por debajo del millar.

Consta de 3 volúmenes y un anexo y recoge las aportaciones, recomendaciones y observaciones de todos los informes anteriores y convertirse en referencia en el abordaje de los abusos sexuales a menores. El documento también hace un recorrido histórico sobre los abusos en la Iglesia y en la sociedad; un análisis de toda la legislación vigente sobre abusos, estudia los casos registrados, da cuenta de la respuesta de la Iglesia con la legislación vigente y de las medidas aprobadas por las diócesis y las congregaciones.

Por último, el volumen 3 incorpora recomendaciones y observaciones para incorporarlas a la Iglesia, entre ellas, sobre la formación y la selección de los sacerdotes; sobre la prevención y los procedimientos de actuación ante los abusos, la mejora del trabajo de las oficinas y la mejora en la concienciación y la sensibilización de la Iglesia.

Las conclusiones

La preocupación manifestada por el Papa Francisco y la Santa Sede sobre los casos de abusos cometidos en otros países, las investigaciones solicitadas por distintas conferencias episcopales del mundo y las informaciones que comenzaron a publicarse en España hicieron pensar que era necesario prestar atención a una realidad que permanecía oculta. Por todo ello, la CEE asegura que "la creación de Oficinas de protección de menores y prevención de abusos en todas las diócesis y en numerosas congregaciones en España, que el Papa Francisco había exigido en su documento Vos estis lux mundi, permitió ir conociendo esta realidad desde una perspectiva nueva: conociendo a las personas, sus historias y el daño causado. Mirando también al victimario para conocer qué le llevó a cometer esos delitos, que son también pecado, que ocurrió en la selección de los candidatos a la vida religiosa o a los seminarios, que ocurrió también en su formación o en el acompañamiento a estas personas una vez que salieron de los ámbitos de formación".

La información ofrecida por estas Oficinas fue el punto de partida para hacer una mirada complexiva a esta realidad. A ella se añadieron los informes de los medios de comunicación o el más reciente del Defensor del Pueblo y también las aportaciones solicitadas por la Conferencia Episcopal como el informe Para dar luz, presentado por primera vez en abril, o el realizado y presentado recientemente por el despacho Cremades & Calvo Sotelo.

El informe concluye no sin antes insistir en que "los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia han producido dolor y vergüenza en todos sus miembros. La realidad de los abusos sexuales contra menores no es un problema exclusivo de la Iglesia. Las cifras aportadas en este informe y las que derivan de los diversos informes publicados por otras instituciones hacen ver que estamos ante uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad y que, tristemente hoy, sigue estando oculto". No obstante, "la Iglesia quiera aportar su triste experiencia a la sociedad, a todos aquellos empeñados en el bien común también de los menores y de las personas vulnerables".