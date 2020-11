La Conferencia Episcopal Española lamenta que la reforma educativa se apruebe, una vez más, sin consenso

Minutos antes de comenzar la cuarta sesión de la Asamblea Plenaria que se cebra en la Conferencia Espiscopal Española, el Secretario Geenral del organismo, Mons. Luis Argüello ha hecho referencia en Aleluya a la tramitación de la nueva ley educativa, la conocida como 'Ley Celaá', que se aprueba este jueves en el Congreso de los Diputados: "Se puso de manifiesto que esta propuesta no ha podido ser dialogada como hubiesemos querido".

"Vemos con preocupación la celeridad con la que se está abordando la tramitación de la ley y de las enmiendas que se aprueban casi en cascada", ha expresado el también obispo auxiliar de Valladolid en Aleluya.

Mons. Argüello ha lamentado que "un asunto tan importante de la vida de una sociedad, como es la educación de los niños, adolescentes y jovenes, se esté haciendo sin el necesario acuerdo entre todos y buscando lo mejor para el desarollo humano e integral de los alumnos y alumnas".

Ya el pasado lunes, también en declaraciones al portal de Religión de COPE.es, Mons. Argüello remarcó que la propuesta realizada por el organismo episcopal al Ministerio de Educación el pasado verano, por el que se crearía una asignatura de Valores que aunase todas las confesiones, no había tenido respuesta por parte del departamento de Isabel Celaá: “La propuesta es importante porque la Religión responde a una dimensión importante y trascendental del ser humano, como es su dimensión espiritual. Hemos realizado la propuesta y no hemos tenido la oportunidad de trabajarla. No perdemos la esperanza de que se haga durante el desarrollo de la ley”, manifestó el obispo auxiliar de Valladolid.

En otro orden de asuntos, la CEE aborda este jueves en la Plenaria las líneas de acción pastoral de este quinquenio que termina y el próximo que empieza. El Secretario General ha anunciado que estas líneas se aprobarán definitivamente en la primera Asamblea Plenaria del 2021.

Sobre el quinquenio 2021-2025, Mons. Luis Argüello ha señalado que irá dirigido a "la salida misionera y a la evangelización" impulsada por el Papa Francisco. También pondrán en práctica y desarrollarán "aspectos que ha vivido la CEE en el último momento como el Congreso de Laicos", que se celebró en febrero