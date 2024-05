Concienciar, prevenir y acoger para prevenir el suicidio: así es el impactante vídeo de NEOS

Cada día se quitan la vida en España once personas,siendo la primera causa de mortalidad entre los jóvenes y adolescentes. Se estima que al año se producen en nuestro país unos 4.000 suicidios. De ahí que la Fundación NEOS haya publicado un impactante vídeo con el slogan 'Vive y ayuda a vivir' para concienciar sobre esta lacra social y la necesidad de abordar este problema de manera integral y promover un cambio de actitud personal ante situaciones de riesgo.

La psicóloga de NEOS, María de Julián la Torre, ha remarcado en 'Ecclesia al día' que el principal objetivo del vídeo es “concienciar” sobre esta “pandemia que tiene lugar en la sociedad” y que aún es tema tabú.

En este sentido, la psicóloga ha recalcado que en personas con problemas o trastornos “el silencio marca y hablar salva vidas”, por lo que advierte sobre la importancia de “quitar el medio y tratar esta problemática”.

Julián la Torre ha apuntado que en los suicidios no se producen por un único motivo, ya que depende la vida de cada persona. A su juicio, se están dando avances en la concienciación social, pero sostiene que queda mucho recorrido: “Es un tema que la mayoría cree que le coge lejano hasta que de repente nos lo encontramos como en el metro. Nos impacta la noticia, parece que tocamos esta realidad, peo al día siguiente se nos ha olvidado. Nos tiene que tocar de cerca para ponerle solución”, ha explicado.

Cuestionada por los pasos que debe serguir una persona que detecta señales suicidas, la psicóloga de Neos apunta que lo primero es realizar una buena acogida y escuchar: “Muchas veces, con esfuerzo, consiguen abrirse y contar sus preocupaciones. Muchas veces no sabemos detectarlo pero otras veces sí y no sabemos cómo hace la acogida porque no estamos acostumbrados”, ha precisado.

Por ello, María de Julián la Torre considera que a veces basta con escuchar: “Hay que dejarle que se exprese y hable, y si no tenemos la solución instantánea a su problema, transmitirle que el suicidio no es solución, que los problemas son temporales y el suicidio es definitivo. Es intentar transmitir acompañamiento y decirle estoy contigo mientras encuentra la solución”, ha añadido la psicóloga integrante de la Fundación NEOS.

El testimonio de Cristina, madre de un hijo que se quitó la vida

Cristina Rueda es madre de un hijo que se quitó la vida hace 16 meses, un Día de Reyes. Ahora, Cristina lucha por sobrevivir al dolor. Encontró acompañamiento en la asociación 'Alhelí', que ofrece acompañamiento durante el proceso de duelo de forma gratuita.

“Va dirigida a cuidar personas en riesgo por pérdida por suicidio u otra causas no naturales o violenta. Nos asesoran profesionales que están muy bien formados para sacarnos hacia adelante. Es muy difícil”, ha asegurado en 'Ecclesia al día' Cristina.

Como apunta, una vez se produce la muerte de un hijo por suicidio, lo único que queda en la familia es dolor y tratar de sobrevivir: “La gente cree que no le puede pasar a cualquiera y es un error. Es un tema muy delicado, es muy difícil salvarse cuando se está en zona de riesgo”.

En 'Alhelí', ha explicado Cristina Rueda, los beneficiarios reciben una atención individualizada con psicólogos que valoran la situación en la que se encuentra la persona: “Es acompañamiento, escucha activa y grupos de autoayuda una vez a la semana en el que podemos hablar de todos los sentimientos que tenemos las personas que hemos pasado por un trance tan horrible”.

Asimismo, Cristina ha reclamado a las administraciones aprobar una ley de prevención del suicidio, orientado a la formación e información tanto de las familias como en el sistema educativo y el sistema sanitario: “Más del 46% de los chicos que se suicidan han tenido antes idea de quitarse la vida, y la mitad de ellos no piden ayuda. Falta formación e información. Formación de la familia que es fundamental para no crear niños frágiles, formación educativa para que los educadores sepan cómo actuar cuando el niño da señales de alerta como la soledad, el fracaso escolar, autolesiones... Y el sistema sanitario que hoy en día no sabe recoger a un paciente frágil”, ha denunciado Cristina.