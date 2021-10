Concesión de los VIII Galardones Alter Christus en la Universidad Francisco de Vitoria

El Regnum Christi ha entregado los VIII Galardones Alter Christus con los que quiere reconocer y poner en valor la entrega y contribución de los sacerdotes a las personas y a la sociedad. El acto tuvo lugar este lunes 18 de octubre, en la Universidad Francisco de Vitoria.

En esta VIII edición se han concedido a Lorenzo Trujillo, por su dedicación durante más de 30 años al seminario de la diócesis de Ciudad Real; a Jorge de Dompablo, por su dedicación pastoral en las periferias de los tóxico dependientes e inmigrantes en Madrid; a Julio Segurado, por su atención a las familias en su parroquia de San Pedro Poveda, en Jaén; a don Joaquín Hernández (@Joaquinconp), párroco de San Clemente Romano, en Madrid, por su tarea pastoral en las redes sociales. Y el galardón especialmente dedicado al servicio de los sacerdotes durante la pandemia se le ha otorgado a don Benito Rodríguez, capellán del hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

Lorenzo Trujillo, Galardón Alter Christus de Atención al Clero y a la Vida Consagrada.

«Los sacerdotes jóvenes van a afrontar el hundimiento de la cristiandad y la emergencia del cristianismo»

Don Lorenzo Trujillo es actualmente párroco de San Pedro, en Ciudad Real, y también ha sido rector del Seminario de su diócesis durante 29 años, por lo que ha recibido el Galardón Alter Christus de Atención al Clero. En sus palabras, se mostró agradecido en nombre de «todos aquellos que actualmente conducen los seminarios y llevan a cabo la formación y el discernimiento». «Es un peso grande: recemos por todos aquellos que llevan ahora esta carga», pidió. Y sintetizó con viva plasticidad una clave del mundo que les tocará vivir a los jóvenes y seminaristas: «Esta es otra época, ellos van a tener que afrontar el hundimiento de la cristiandad y la emergencia del cristianismo. La Nueva Evangelización necesita nuevos evangelizadores. Espero que el Espíritu Santo nos lo haga ver y nos dé el valor de dejar lo que haya de dejar y tomar lo que haya que tomar», explicó.

«Rezad por los curas viejos, porque parece que los partidos se ganan o pierden en los últimos minutos. Que en los últimos minutos no estropeemos el partido, porque en todo momento de la vida podemos estropearla y también plenificarla», comentó don Lorenzo.

Julio Segurado, Galardón Alter Christus de Pastoral Familiar

«En la Iglesia hablamos de parroquia, que es vinculación y relaciones»

Julio Segurado, párroco en San Pedro Poveda, en Jaén, ha agradecido este Galardón a la Pastoral Familiar y ha recordado las palabras del papa Francisco: «La parroquia es una familia de familias, algo sagrado y es el rostro de Dios». También advirtió que «la crisis de la familia está unida a la secularización», y que «la familia y la parroquia y la fe van unidas», de forma que cuando hay crisis en una también se da en la otra. También habló don Julio de la fuerza y vínculos que la Iglesia aporta a las vidas de los hombres en «tiempos líquidos»: «En la Iglesia hablamos de parroquia, que es vinculación y relaciones, y creamos un entramado de relaciones humanas y de relaciones de fe», añadió.

Por otro lado, recordó las pautas del papa Francisco para la pastoral familiar: «Una pastoral de acogida en la que no se juzga, sino que se acompaña para ayudarlas a crecer; una pastoral centrada en el seguimiento de Cristo, ya que hace falta más evangelización porque solo Él puede salvarnos; una pastoral sanadora, porque hay muchas familias heridas, y una pastoral en salida que acompaña y ayuda y ofrece horizontes de esperanza», concluyó.

P. Joaquín Hernandez (@joaquinconp), Galardón Alter Christus de Nueva Evangelización

«Dios se ha servido de una cuenta de Instagram, que podría parecer todo lo contrario, para entrar dentro de un corazón»

El Padre Joaquín Hernandez, más conocido como @joaquinconp en Instagram, y por su podcast «Al lío», en Spotify, es párroco en San Clemente Romano, en Madrid, y explicó el cambio social de las redes y la necesidad estar en ellas porque son un lugar: «Las redes han dejado de ser un medio y han pasado a ser un lugar. Hay gente que vive ahí, nos cueste entenderlo o no. Evangelizar este lugar supone aprender un nuevo lenguaje, no solo volcar los conocimientos, sino hacer presente a Cristo en el carisma que cada uno de nosotros tiene».

También, agradeció al Regnum Christi esta iniciativa y le hizo «mucha ilusión» que exista algo como estos galardones, ya que en muchas ocasiones «los sacerdotes son muy desconocidos y todos nos hemos beneficiado de ellos». También tuvo palabras para el Espíritu Santo que ha sido «el mayor activista, y solo Él toca los corazones». «Una de las cosas que más me asombra es cómo uno hace y los resultados no son proporcionales al esfuerzo dedicado. Nosotros solo somos los cauces. Dios se ha servido de una cuenta de Instagram que podría parecer todo lo contrario para entrar dentro de un corazón», ha concluido.

Jorge de Dompablo, Galardón Alter Christus de Pastoral Social

Acoger al inmigrante es «la alegría más grande que puede haber: damos testimonio de Jesucristo y lo vemos caminar a nuestro lado. Vemos el evangelio hecho realidad»

Jorge de Dompablo es administrador parroquial de Nuestra Señora de la Guía, en Madrid. A lo largo de su trayectoria pastoral, siempre ha estado vinculado con las periferias. Durante años acogió en su casa a toxicómanos, y desde 2009 vive con jóvenes africanos en un programa de inserción social. Por todo ello ha recibido el Galardón de Pastoral Social. El programa de pastoral de su parroquia está centrado en las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo 25: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme».

«Nuestra misión es hacer presente a Cristo y descubrirle en las personas, en los demás». En estos últimos trece años, don Jorge ha sentido la necesidad de acoger al inmigrante y reconoce que es «la alegría más grande que puede haber». «Damos testimonio de Jesucristo y lo vemos caminar a nuestro lado. Aquí vemos cómo el evangelio se hace vida y realidad. Es cierto que Cristo ha resucitado hoy y lo veo en cada persona, y es esto lo que más alegría me da en la vida de la Iglesia. No soy yo, sino que es la Iglesia quien camina y da testimonio de una vida entregada de Dios aquí».

Benito Rodríguez, Galardón especial Alter Christus de atención a enfermos de COVID

«Gracias a los capellanes fallecidos por amor y en acto de servicio atendiendo a los enfermos de COVID»

Benito Rodríguez es capellán del hospital público Álvaro Cunqueiro, en Vigo, y ha acompañado de manera muy cercana a los enfermos de COVID. «Gracias por esta distinción tan merecida para vosotros», afirmó señalando al resto de galardonados, «pero sobre todo gracias a los capellanes fallecidos por amor y en acto de servicio. Han hecho lo que tenían que hacer pues el que inició en nosotros esta obra buena Él mismo la llevará a término. Han ofrecido y devuelto a Dios la vida que Él mismo nos ha dado antes para que la entreguemos», explicó. Les agradeció el tiempo, energías, cansancios dados, así como lo que han escuchado y orado: «Tenéis lo mejor al pasar desapercibidos para muchos y no para Dios, porque solo la fuerza de la gracia y el perdón regalado por vuestras manos ungidas y palabras de consuelo enriquece nuestra pobreza».

Refiriéndose también a los capellanes hospitalarios señaló: «Fraternizo con vosotros, me une el Sacramento del Orden y el ejercicio concreto en los hospitales. No entiendo a nadie sin Cristo después de Cristo, que nos enseña a vivir el dolor, el sufrimiento, la soledad y la muerte de otra manera. Qué angustia y terribles escenas hemos vivido, observado y acompañado en la impotencia cuando la fe flaquea y la esperanza está descartada en los rostros llenos de amargura y brazos caídos sin abrazar ni agarrarse», comentó.

Recordando la festividad litúrgica de San Lucas que se celebró justamente el día de la entrega de los galardones, don Benito pidió oraciones por aquellos «a los que les cuesta ver la Iglesia samaritana que se acerca, se hace cargo, limpia las heridas y cuida integralmente a los pacientes, familiares, amigos y admira al personal que los atiende profesionalmente amando y respetando». También agradeció a los médicos y al personal sanitario que facilitan y promueven «el servicio religioso como un complemento bueno y necesario para la humanización de la salud».

(Regnum Christi)





